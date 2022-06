María Félix y Enrique Álvarez comieron carne de niño, así lo reveló el hijo de la diva del Cine de Oro: VIDEO

María Félix fue una de las grandes divas del Cine de Oro, que se caracterizó por su carácter fuerte y crear una imagen misteriosa de su persona, razón por la que existen muchos mitos acerca de su vida, pero también muchas realidades, como el que comió carne humana junto a su hijo, Enrique Álvarez Félix, hecho que el actor reveló, confesando que fue de niño.

El actor fue el único hijo de la actriz, fruto de su primer matrimonio con el empresario Enrique Álvarez Alatorre, de quien la diva de la pantalla grande se divorció en 1937. El histrión estudió en colegios de Canadá, Estados Unidos y Francia y graduó de Ciencias Políticas en la UNAM, sin embargo, su verdadera compartía la misma pasión que su madre por los escenarios.

El hijo de María Félix recordó el día que comieron carne de niño

"Quique" como era llamado por su madre y amigos, se inició como actor en el cine en la película "Simón del desierto en 1964", y trabajó en el teatro y la televisión, logrando un gran éxito con sus actuaciones, lo que lo llevó a ser considerado una estrella, sin embargo, falleció el 24 de mayo de 1996, a los 61 años.

María Félix sólo tuvo un hijo. Foto: Especial

En el año 1994, Álvarez Félix fue invitado al programa conducido por la cubana Cristina Saralegui, quien se convirtió en una de las presentadoras más populares de la década de los 90. En el show, el hijo de la actriz del Cine de Oro hizo muchos revelaciones sobre su vida, entre estas que comió carne humana junto a su mamá.

Enrique se sincero con el público del talk show y confesó cómo fue comer carne de niño. Contó que fue en un viaje a una comunidad en Marruecos donde les ofrecieron una comida de bienvenida, sin embargo, les pidieron que no preguntarán de qué era el platillo, por lo que fue tiempo después que se enteró lo que había probado.

"Duramos como cinco o seis semanas trabajando allá y nos fuimos, pero nadie nunca habló de la cena hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia Madrid que alguien le preguntó '¿qué nos dieron?' Pues nos dieron carne de niño", comentó. Al respecto, Saralegui lo cuestionó sobre el sabor.

"Distinta, rara, ácida, pero no mala, yo pensaba que era por el condimento", respondió el actor. Por su parte, años después, María Félix describió el sabor como "dulzón" en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha. "Me gustó, una cosa como dulzona, una carne extraña y pregunté y así me dijeron 'carne humana'", contó "La Doña".

