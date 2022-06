Loret de Mola y su "No hagan pende..." a nivel nacional y EN VIVO; el recuerdo de esta “joya” de la TV en México

En los archivos de la televisión en México hay "joyas" que se inmortalizaron, tanto en la memoria colectiva, como en las redes sociales. ¿Cómo olvidar el "juay de rito" de Joaquín López Doriga ante Anthony Hopkins cuando éste se encontraba haciendo promoción de la película "El Conjuro".

También está la vez que el, ahora, queridísimo en redes sociales Pedro Sola se equivocó en la marca de la mayonesa que estaba promocionando y en lugar de decir Hellmann's, dijo McCormick; o cuando un supuesto poeta golpeó en vivo a Adal Ramones en su programa "Otro Rollo", que bueno este caso dicho sea de paso, fue montado, ya que el propio Yordi Rosado, productor del programa, reveló que antes de li que todo el público pudo ver ese martes a través del Canal 5, ya se habría preparado todo.

Pero bueno, así como esa hay muchas y la que atañe a continuación, tiene que ver con una palabra que el periodista Carlos Loret de Mola "se permitió" en vivo y en cadena nacional en su muy popular noticiario "Primero Noticias", decir una frase por medio de la cual desmotivara a la juventud a consumir drogas.

"A los chavos que nos están viendo, que están preparándose para irse a la escuela, enserio, enserio; chavos, chavas este asunto no esta pa'jugar ¡eh!, o sea lo que empieza con una bromita de cuates y de 'rola la mota y de pasa la hierba', lo que sea, te conduce en muchísimas de las ocasiones; no te voy a decir a la cárcel, porque en este país para que termines en la cárcel es muy improbable, te conduce a la muerte, por dos rutas, por la ruta de la ejecución y la violencia pública o por la ruta de la adicción, no es broma, por favor ¡no hagan pendejadas!".