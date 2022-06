“For All Mankind”: Llega la tercera temporada a Apple TV y abre camino a las mujeres en el espacio

Más de un siglo tiene la lucha feminista en el mundo, (1848 en EU). En México, los principales movimientos surgieron en 1916 y cien años después, las mujeres aún buscan equidad de género. De ahí que este tema sea consecuente en la ficción, ya sea como principal o paralelo, como pasa en la serie “For All Mankind”; una historia que, inspirada en la carrera por conquistar el espacio entre Estados Unidos y Rusia, muestra las dificultades a las que ellas se enfrentaban por destacar en un área que en la que dominaban los hombres.

“Creo que las expectativas de las mujeres en cuanto a lo que es el éxito a nivel profesional y personal son mucho más difíciles a menudo que para los hombres. Porque si eres un hombre, y hablo en términos muy generales, se te celebra por ser el mejor y por estar totalmente centrado y comprometido con el trabajo. Y si eres una mujer a menudo la gente se pregunta. ¿Por qué no tienes familia? ¿Por qué no has elegido hacer esto o ya sabes, te estás descuidando? Parece que hay mucho más espacio para la crítica”, señaló Wrenn Schmidt.