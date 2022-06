En el mar, Shannon de Lima sube la temperatura en ajustado traje de baño

Shannon De Lima es una de las mujeres más lindas de Latinoamérica y ha sabido conquistar varios corazones. La modelo venezolana se encuentra disfrutando de su relación con el actor Alejandro Speitzer y también se refirió a la boda de su ex marido, Marc Anthony. Además, elevó la temperatura en las redes sociales con un ajustado traje de baño.

La venezolana de 33 años estuvo presente en la ciudad de Miami con motivo del Fashion Week que se realizó luego de dos años de ausencia. En el prestigioso evento se pudo observar lo mejor de la moda durante una semana. Shannon De Lima había compartido a través de sus redes sociales que iba a estar presente en uno de los eventos de moda más importantes del mundo y fue el blanco de todas las miradas debido a que deslumbró con su hermosura.

Shannon De Lima es una de las mujeres más lindas de todas. Fuente Instagram @shadelima

Luego de haber confirmado su separación del futbolista colombiano James Rodríguez con quien estuvo más de tres años, De Lima estuvo vinculada al actor Alejandro Speitzer. Tras varios rumores, fueron los propios protagonistas quienes confirmaron su romance y se han dejado ver juntos en varios eventos. Si bien ya habían posado en los Premios Platino, en las redes sociales ya han compartido varias fotos.

En su cuenta de Instagram, donde Shannon De Lima acumula más de 2 millones y medio de seguidores, elevó la temperatura con in increíble posteo luciendo un ajustado traje de baño en el que se nota su esbelta y trabajada figura. La ex esposa de Marc Anthony se llevó todas las miradas y recibió miles de elogios.

Shannon De Lima encendió las redes con sus fotos en traje de baño. Fuente Instagram @shadelima

Shannon De Lima y Marc Anthony estuvieron casados durante tres años, desde 2014 a 2017 y no tuvieron hijos. Sin embargo, la relación llegó a su fin por motivos personales y debido a que querían concentrarse en sus proyectos personales. A la modelo de 33 años le consultaron sobre el compromiso y la boda de su ex esposo con Marc Anthony y manifestó: “A Marc lo adoro y le deseo por siempre lo mejor. Somos superamigos y si está feliz, voy a estar feliz”. Y al ser consultada sobre su asistencia a la boda, confesó: “Si me invitan, con gusto voy y les hago hasta un show”.