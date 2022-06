Danna Paola NO usa monedas porque "huelen feo", la tunden en redes porque se cree Lu

Danna Paola vuelve a estar en medio de la polémica después de que revelara que no le gusta usar monedas porque "huelen feo". El comentario no gustó a los usuarios de redes sociales quienes la tundieron e indicaron que se está pareciendo cada vez más a Lu, su personaje en la serie de Netflix, "Élite", producción que dejó hace algunos años .

Además de su carrera como actriz y cantante, la artista se ha caracterizado por ser una conocedora de moda, por ello varias marcas de ropa y revistas la han llamado para que sea su imagen. Esta vez fue "Vogue" quien la invitó a hacer una dinámica en su canal de Youtube, en la que reveló todos los accesorios y cosas que forman parte de su bolso, asimismo hizo algunas revelaciones que desataron las críticas.

Danna Paola dice que no usa monedas porque "huelen feo"

En el video titulado "El bolso de", la intérprete de "Mala fama" dio a conocer qué no puede faltar dentro de este accesorio, entre ellos se encontraban múltiples labiales o lipsticks, desodorante, bloqueador solar, una videocámara y una libreta de poemas, los cuales usa después como inspiración para crear nuevos temas, así como otros cosas de higiene personal.

Al final del video, la ex protagonista de "Atrévete a soñar" mostró un pequeño tarjetero que usa como cartera, pues confesó que no le gusta usar efectivo, sobre todo el cambio. “No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, aparte que huelen muy feo, ya saben que yo no puedo con los olores, no sé, no me gusta”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por los internautas, quienes se sorprendieron de su comentario y la comenzaron a criticar en diferentes redes sociales. “Los ricos no tienen efectivo”, “Con esas monedas compraba tus discos”, “Cálmate millonaria” y “¿Quién huele las monedas?”, son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en algunas plataformas, en donde también indican que cada vez se parece a su personaje de Lucrecia Montesinos.

Ésta no es la primera vez que los usuarios de redes se van en contra de Danna Paola por sus comentarios, actitud o forma de hablar, pues hay que recordar que ha recibido muchas críticas por combinar el español y el inglés en sus conversaciones. En tanto, sus fanáticos ha salido a su defensa y están muy contentos de verla después de que había contraído Covid-19.

