"Tienes que exigirte": Conductora de VLA humilla a La Bebeshita por falta de actitud, ¿pedirá su salida?

Este miércoles 8 de junio, usuarios en redes sociales convirtieron en tendencia en Twitter a la guapa conductora de televisión conocida como La Bebeshita después de observar su "falta de compromiso" en su segunda participación en el reality show de Venga La Alegría, "¡Quiero Bailar!"

Fue hace un par de días cuando el matutino de TV Azteca dio un contundente golpe a la competencia con el estreno del concurso de baile que es protagonizado por famosos del mundo espectáculo, quienes hacen pareja con menores de edad que luchan por conseguir un sueño.

Una de las participantes que generó mayor expectativa en su presentación fue la conformada por Elías y La Bebeshita; sin embargo, todo cambió de manera radical este miércoles por la falta de compromiso de la conductora de Venga La Alegría Fin de Semana.

En su participación de este día, la influencer y el pequeño Elías recibieron bajas calificaciones después de que ella sufriera un importante tropiezo pues se le olvidó gran parte de la coreografía, lo que los colocó en desventaja al viernes de eliminación.

Después de observar el resbalón que sufrió "La Bebeshita", Flor Rubío, jurado en "¡Quiero Bailar!", explotó con la actitud de la famosa, asegurando que actuó de la peor manera al no intentar rescatar el baile que tanta expectativa había provocado.

"No te salió. No es posible. Tienes que exigirte. Me siento muy enojada, lo que hiciste no representa lo que eres", se escucha decir a la jueza frente a las cámaras de televisión.