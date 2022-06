Kimberly Loaiza voló la red con minivestido

Días atrás, la influencer Kimberly Loaiza mencionó en sus redes sociales que tenía extraños y preocupantes dolores e incluso naúseas, por lo que pidió a sus fans algunas recomendaciones de tratamientos naturistas o alternativos para comenzar el tratamiento. “Hoy no me sentí muy bien la verdad tengo un dolor raro pero igual con todo hoy”. Los rumores sobre un nuevo embarazo no tardaron en hacerse viral.

Los seguidores de Kim Loaiza fueron los primeros en plantear la posibilidad de que estuviera embarazada por tercera vez de su esposo, Juan de Dios Pantoja, quien también es youtuber. A través de una prueba de embarazo, Kimberly pudo comprobar que no está esperando a su tercer hijo, luego de dar a luz a Kima Sofía y Juan, de dos y un año, respectivamente.

Kim Loaiza posando. Fuente: Instagram Kimberly Loaiza

En cuanto a su vida profesional, Kimberly Loaiza estrenó hace poco su nueva canción Piketona junto a Lele Pons. Durante la noche del pasado 6 de abril, una nueva controversia surgió alrededor del éxito que ya acumula, más de tres millones de reproducciones en Youtube. Ocurre que la cantante española conocida como Alade Siempre denunció que las intérpretes le “robaron” su idea, puesto a que llevaba un tiempo trabajando en un proyecto con el mismo nombre.

En lo que concierna a la vida en redes sociales de Kim Loaiza, de 24 años, podemos admitir que la influencer es de las mujeres más llamativas y bellas del momento y lo dejó claro con su última publicación en Instagram.

A lo largo de seis imágenes, Kimberly Loaiza cautivó a sus más de 34.8 millones de seguidores, que no dudaron en halagar el look conformado por minifalda y un top celeste, que presentó la cantante. El posteo supera al momento el millón de likes.