Carmen Villalobos eleva la temperatura con un increíble baile

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han sido tema de conversación en las redes sociales, tras la posible separación entre ambas celebridades que contrajeron matrimonio en 2019. Mientras se conoce mejor que ha ocurrido, la actriz respondió en el programa Bravíssimo de CityTv una serie de preguntas sin mencionar si es cierto o no que se divorció.

En medio de una dinámica de preguntas en el citado programa, Carmen Villalobos dijo que para ella la palabra amor representaba “el trabajo, mi familia. Todo lo que me haga nacer una sonrisa, todo es amor”. Cuando fue consultada sobre los celos, aseguró que nunca ha sufrido de eso. “Nunca he sufrido de celos, gracias a Dios. No sé lo que es eso”.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos podrian haberse separado.

Hasta el momento, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no han confirmado los rumores de una posible ruptura amorosa. Si eso llegase a suceder, la dupla sería parte de las figuras públicas que no continuaron demostrando su cariño. Se cree que no tardará en conocerse la realidad, ya que existen videos que refuerzan el rumor.

Sin dar indicios, ambos actores siguen con sus carreras a la espera de nuevas metas. Villalobos, por su parte, hace saber que se la ve feliz y pura. Recientemente utilizó sus redes sociales para animar a sus seguidores de TikTok con un baile sensual de los más realizados por los internautas.

El video es del baile que popularizó Lucas Paquetá, jugador de la selección de futbol brasilera, junto a su novia. Carmen Villalobos le puso alegría y al rito de un baile carioca, subió las temperaturas de las diferentes plataformas donde se vio replicado el video.