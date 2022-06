La dura revelación de Shakira sobre su matrimonio con Piqué que da la vuelta al mundo

Hace varios días que Shakira, Gerard Piqué o ambos como pareja son tapas de todos los medios de comunicación. Finalmente días atrás se conoció que el jugador del Barcelona había sido infiel a su pareja, por lo que la cantante colombiana decidió terminar la relación de más de 10 años.

Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante las grabaciones de Waka Waka, previo al Mundial de fútbol de 2010. Durante esos años la famosa pareja tuvo dos hijos llamados Milan y Sasha. Su última publicación juntos fue para el día de los enamorados, el pasado 14 de febrero, aunque cada quien se dedicó posteos mutuamente en momentos específicos.

Shakira y Piqué han roto su relación.

La infidelidad de Gerard Piqué dio vueltas por todos los portales de noticias del espectáculo de todo el mundo. Seguidores de Shakira no le perdonan el triste episodio que le está haciendo vivir a la intérprete de Te Felicito, que valga la aclaración, podría ser un relato de lo que vivió la barranquillera en el último tiempo.

En medio de esta ola de versiones y rumores sobre otras infidelidades y malos tratos apareció un video donde la propia Shakira manifiesta que su ahora expareja, Gerard Piqué no la dejaba grabar con hombres en sus videos musicales. "Yo no puedo poner un hombre en el video entonces ahora solo pongo mujeres. No me dejaba hacer videos con hombres", fueron las palabras luego de estrenar Can't Remember to Forget You con Rihanna.

Shakira y Piqué estan en proceso de divorcio.

Lo cierto es que Shakira está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Ella está viviendo con sus hijos, mientras que Piqué está solo en un piso en el centro de Barcelona, donde vivia cuando llevaba una vida de soltero.