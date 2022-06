¿Grupo Firme y El Fantasma juntos? ¡Si!, ESTA es la canción que cantarán a dueto

A partir del 7 de junio los seguidores de Grupo Firme y Alexander García “El Fantasma” podrán consultar y escuchar la nueva versión del tema “Fuera de servicio”, se trata de una colaboración entre los intérpretes de música regional mexicana.

Los artistas son dueños de un gran repertorio con el que han conseguido la popularidad y el cariño de la gente, ahora decidieron trabajar juntos y ofrecer una canción a sus fanáticos, cabe recordar que el tema forma parte de la lista de piezas que “El Fantasma” ha compartido este año y ahora sumaron su talento los integrantes de Grupo Firme.

La primera versión de “Fuera de servicio” fue lanzada a finales del mes de febrero, la canción es de autoría de Luciano Luna y Tony Montoya, el video fue grabado en Guadalajara, Jalisco, en las imágenes se aprecia a "El Fantasma" arriba de una camilla y entrando a un hospital, algo que causó la impresión de las personas que siguen su carrera.

“Por si están con el pendiente ya logré recuperarme, regresó mi buena suerte por si quieren saludarme, y si no me contestaban sé que estaban ocupados no es por no querer pagarme lo que les había prestado”, dice parte de la canción.