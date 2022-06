Falta producir cine para niños en México; sólo 23 cintas en cinco años

Sólo 23 películas mexicanas para el público infantil llegaron a cartelera en cinco años, de acuerdo al Anuario Estadístico de Imcine, y en el mismo tiempo se produjeron 27 largometrajes. Datos que llaman la atención, porque en este lapso el Top 5 de las películas más taquilleras en México son infantiles o familiares, lo que muestra que hay un público ávido de este sector que no es tomado en cuenta.

Entre las películas más vistas en este lustro están “Coco” (2017), “Los Increíbles 2” (2018) y “Toy Story 4” (2019), producciones animadas que cuentan con el respaldo de Disney y aunque en México este campo no tiene dichos niveles, cada vez se hacen mejores producciones, como “Un disfraz para Nicolás” (2020), de Eduardo Rivero, quien ganó el Premio Ariel al Mejor Largometraje de Animación, pero no llegó a todas las salas del país.

“La animación en México ha prosperado mucho en los últimos 15 años, y que haya muy pocas cintas para niños es malo. El trabajo que tratamos de hacer con la productora Fotosíntesis es no abandonar a esa parte del público, haciendo historias que los entretengan a ellos y a los papás, porque son ellos quienes los llevan y quienes también deben recibir el mensaje”, comentó Rivero.

Bajo esta idea, Tania Huidobro, coordinadora del Cineclub Caleidoscopio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, señaló que no todo el cine dirigido a este sector debe ser animado, ya que se pueden contar historias en liveaction, por lo que hizo un llamado a productores, directores y guionistas para crear narraciones interesantes.

“El panorama para el cine mexicano en general es difícil, por tanta oferta que llega de Hollywood, entonces hacer historias para niños es aún más complicado, sobre todo porque no hay leyes que obliguen a la exhibición de películas mexicanas durante un tiempo. Aquí en Cd. Victoria no llegan muchas cintas para los pequeños a las salas, pero cuando las programamos en el cineclub hay niños interesados”, detalló.

En este espacio, además de contar con público para ver las cintas nacionales, también tienen talleres y cursos para que los infantes aprendan cómo se hace cine. Ambas actividades buscan crear audiencia para los proyectos mexicanos.

La productora Fernanda de la Peza comentó que desde su área no se minimiza el cine infantil, sólo buscan guiones que sean atractivos sin importar el público al que va dirigido, así como el director que llevará el proyecto. De hecho, tras producir “El hoyo en la cerca”, ya trabaja con el cineasta Joaquín del Paso en una historia para niños, porque sabe la importancia de generar audiencia.

“Sabemos que una película animada tendrá éxito pero hay que abrir espacio a otras historias, no es que no las financiemos o el público no quiera verlas, creo que el problema radica en la distribución y este embudo, porque competimos con las cintas extranjeras donde es complicado luchar por esos espacios”, afirmó.

Lo cierto es que la mayoría de la gente de la industria dice que se necesita crear público interesado en el cine mexicano, ¿cómo lograrlo si no se hace contenido para niños? Cuando son ellos quienes podrían dar su apoyo.

A DETALLE

En 2017, “Coco” recaudó 1,098 millones y fue vista por más de 23 millones de personas.

Ese mismo año, el tercer lugar de la taquilla fue para “Mi villano favorito 3” con 625 mil pesos.

En 2018, “Los increíbles 2” juntaron más de 700 millones de pesos y fue vista por 15 millones de personas.

En 2019, “Toy Story 4” recaudó 1,375 mdp y más de 25 millones de personas la vieron.

La película protagonizada por Woody fue la segunda en el Top 5 de ese año.

En 2020, “Sonic, la película” logró reunir 351 mdp en taquilla y tuvo una audiencia de 1.8 millones.

En 2021, “Space Jam Una Nueva Era”, tuvo ingresos de 166 millones de pesos, y 2,6 millones de asistentes.

3 % de la producción de largometrajes en 2017-2021 fue dirigido a público infantil.

314 espacios alternativos exhibieron cine para niñas y niños.

7.8 millones de asistentes tuvieron estas 23 cintas.

MAAZ