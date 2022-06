“Está recuperándose”: Hermana de Shakira habla de la separación de la cantante con Piqué

Luego de varias semanas de rumores que apuntaban a una infidelidad de Gerard Piqué, el futbolista y Shakira confirmaron su separación y aunque han mantenido los detalles en total hermetismo fue Lucy Mebarak quien reveló cómo se encuentra su hermana.

En un encuentro con los medios en España retomado por “Ventaneando”, la hermana de Shakira señaló que hasta el momento no ha tenido contacto con la cantante debido a que se encuentra fuera del país; sin embargo, calificó como “previsible” la separación de la ahora expareja.

“No la he visto, no vivo en España. Todavía no sé nada”, dijo Lucy Mebarak añadiendo que su hermana “está recuperándose” y con ello dejó ver que la separación luego de más de diez años fue un duro golpe para la cantante colombiana.

En medio de la controversia se informó que Shakira habría sufrido un ataque de ansiedad y, por ello, habría sido trasladada de emergencia a un hospital en Barcelona. Más tarde la cantante desmintió lo ocurrido y detalló que se encontraba en la ambulancia acompañando a su padre debido a una fuerte caída que tuvo.

Hermana de Shakira asegura que la separación con Piqué era "previsible". Foto: Instagram @shakira

Piqué y Shakira juntos de viaje

Tras confirmar su separación Shakira y Piqué fueron captados juntos durante un evento deportivo en República Checa, esto desató rumores de una reconciliación pues en las imágenes se puede ver a la cantante sonriendo y mostrando la mejor actitud en medio del escándalo por el que atraviesa.

Las imágenes de la expareja fueron difundidas por el medio Socialité, donde detallaron que el reencuentro fue para apoyar al hijo de ambos Milan en un torneo de béisbol con la selección Catalana; sin embargo, durante el evento cada uno se sentó en lados opuestos de las gradas.

La periodista española Laura Fa señaló que la pareja no tuvo contacto durante el evento deportivo y tampoco luego de éste, pese a que se hospedaron en el mismo hotel. Añadió que Shakira se ve tranquila y esforzándose por tener una buena actitud con sus fans, contrario al futbolista que se mantuvo “cabizbajo”.

"Según las informaciones que me llegan Piqué, en cuanto vuelva a España, planea irse a Maldivas, lo que no sé es si irá con su nueva novia, la azafata de 22 años con la que está ilusionado", dijo la periodista.

