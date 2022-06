Carlos Speitzer le hace propuesta INDECOROSA a Manelyk ¿Qué respondió ella?

Una de las parejas favoritas de “Las Estrellas bailan en Hoy”, es sin duda alguna la conformada por Carlos Speitzer y Manelyk González quienes desde el inicio de la competencia mostraron la gran química que existe entre ellos.

Pues no solo en la pista de baile se nota la gran complicidad que existe entre ellos aunque no todo es miel sobre hojuelas pues la pareja tuvo una fuerte discusión, pero eso no impidió que la buena relación entre ellos siguieran.

Calos le hace propuesta indecorosa a Mane

Todo fue por medio de TikTok pues Mane impulsó a Speitzer a que abriera una cuenta en esa red social, fue entonces que Carlos aprovecho uno de los audios para hace un lipsync muy especial.

En dicho video aparecen Carlos y Mane acostados en alguna parte del foro del programa Hoy mientras que Speitzer simula decirle a la ex Acapulco Shore: “wey, vamos a comer..nos”.

Fue entonces que Mane aunque volteó su vista hacia arriba una pequeña sonrisa se le escapó, el video siguió con la música de fondo de la Banda MS con el tema “Piénsalo”.

Dicho tema habla de dos personas que se gustan y que siguen siendo amigos solamente pero el hombre promete ser el más detallista con ella, tal y como esta sucediendo entre Carlos y Mane.

Pues cabe recordar que Mane y Carlos fueron captados en un restaurante muy acaramelados y que luego de recibir su primer diez el actor le robó un beso en la boca a la chica reality.

