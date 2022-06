BTS hará algo nunca antes visto con “PROOF”, tendrán un evento EN VIVO con un invitado especial

Solo faltan cuatro días para que BTS esté de regreso en el K-Pop. La banda lanzará su álbum de antología "PROOF", cuya canción principal es "Yet to come" y se estrenará este 10 de junio. Además, prepararon varias sorpresas y eventos especiales que podrás ver en vivo.

A través de sus redes sociales, BTS ha revelado varios adelantos de PROOF, como las imágenes teasers del concierto, la lista de canciones que inlcuirán en los tres discos que conforman su comeback y el nombre de las tres canciones nuevas que estrenarán este viernes.

Además, se preparan para varios eventos sorpresa, pues su aniversario número 9 también es en unos días. Durante el FESTA 2022 BTS lanzará una canción como regalo al ARMY, pero también tendrán un show en vivo que podrás ver totalmente gratis en YouTube y harán algo nunca antes visto.

BTS tendrá un evento especial de aniversario con "PROOF LIVE"

El próximo lunes 13 de junio a las siete de la mañana, tiempo de México, BTS transmitirá "PROOF Live" a través de su canal de YouTube BangtanTV. Además, contarán con un invitado especial cuya identidad se desconoce, pero el ARMY cree que podría tratarse de alguna estrella igual de famosa.

El grupo podría presentar "Yet to come", además de una entrevista a cargo del invitado sobre su noveno aniversario y nuevo álbum. Esta será una de las promociones que preparó BTS, también podrían cantar la canción dedicada al ARMY como parte del FESTA 2022.

BTS tendrá una presentación única con PROOF

Por si fuera poco, BTS regresará por primera vez en dos años a los shows musicales coreanos, programas donde competirán por conseguir el trofeo como parte de sus promocione. La banda mundial del K-Pop lo hará en grande, pues grabará "MCountdown" en la Jangchung Arena con 4 mil fans, algo nunca antes visto, pero quieren volver a ver s sus fans cara a cara.

