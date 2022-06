Andrea Escalona se va con todo contra Gomita: "estuvo mala leche como lo contó"

Hace unos días Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita” decidió abandonar la competencia en “Las Estrellas bailan en Hoy” reality show interno del programa Hoy, esto debido supuestamente por motivos de salud mental ya que su psicólogo se lo habría recomendado pues la influencer pasa por un momento difícil en su vida personal.

Ante su inesperada salida, durante el programa se reveló que “Gomita” mandó un comunicado al correo de la productora Andrea Rodríguez, pero horas más tarde la también conductora habló en su canal de Youtube y denunció malos tratos por parte de la producción, tras sus declaraciones Andrea Escalona se le fue con todo a Ordaz.

Luego de darse a conocer el video de “Gomita” en donde revela los malos tratos de la producción hacia con ella y con su asistente personal, fueron cuestionadas a su salida de Televisa la productora Andrea Rodríguez y Andrea Escalona sobre lo que pensaban de las declaraciones de Araceli Ordaz.

Ante esto, la conductora Andrea Escalona no pudo ocultar su molestia en contra de “Gomita” pues aseguró que lo único que querían hacer era mostrar a la chava trabajadora y emprendedora, y que fue la misma influencer quien no lo pudo demostrar.

Por otra parte Escalona aseguró que las declaraciones de “Gomita” fueron “mala leche” pues lo contó con alevosía para hacer quedar mal a la productora Andrea Rodriguez quien solo le abrió las puertas para ser parte del programa más exitoso de la televisión por las mañanas y lo único que hizo Ordaz fue “dejar tirado el trabajo”.

“Creo que estuvo mala leche como lo contó, creo que lo único que tuvimos para con “Gomita”, no solamente Andrea sino todos los de la producción (la empresa) los que formamos parte de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, era darle la oportunidad de mostrar la chava trabajadora, emprendedora que baila que se esfuerza y que al final del día no lo pudo demostrar, pues ahora sí la carrera de cada quién, pero lo único que hizo Andrea fue abrirle las puertas del programa más exitoso de las mañanas, la empresa le abrió las puertas de la empresa más exitosa y no lo decimos hoy, hay números y hay una trayectoria que la respalda y lo único que se le hizo fue abrirle las puertas y lo único que hizo fue dejar tirado el trabajo”, Andrea Escalona