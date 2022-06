“All of us are dead”, el drama coreano de zombies anuncia su segunda temporada

Los dramas coreanos continúan creciendo en popularidad y la industria coreana se prepara para la realización de nuevos proyectos, segundas temporadas y estrenos del 2022. A través de Netflix se han dado a conocer producciones como "All of us are dead".

La serie original de la plataforma de streaming es una adaptación del webtoon del mismo nombre y que incursiona en el género zombie. Al igual que "Squid Game" fue todo un éxito tras su estreno, pero su final abierto dejó muchas dudas a los espectadores que serán resueltas pronto.

A través de sus redes sociales oficiales, Netflix anunció la renovación del dorama "All of us are dead", actualmente puedes ver su primera entrega en la plataforma. Además, una de sus protagonistas será el personaje principal de la ansiada secuela de "Strong Woman Do Boong Song".

"All of us are dead" regresará a Netflix

Con un elenco de jóvenes actores de doramas, "All of us are dead" de Netflix retrata la vida de un grupo de estudiantes que queda encerrado en su escuela cuando se desata una epidemia zombie. Esto porque un profesor experimenta con una rata luego de que su hijo fuera víctima de bullying con la finalidad de darle fuerza, pero una joven encuentra al ruedor y es mordida por este.

La primera temporada termina con algunos de los estudiantes logrando escapar de su pequeña ciudad y viviendo en un campamento que también es infectado. Dos de sus compañeros fueron mordidos, pero uno de ellos aparentemente murió, dejando la duda si sobrevivió y logró mutar con el virus.

Netflix Korea confirmó en sus redes sociales que "All of us are dead" regresará con su segunda temporada para responder a todas las preguntas de los fans, aunque no se anunció la fecha de estreno, se cree que podría ser hasta el 2023 o 2024.

