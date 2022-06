Angelina Jolie cumple 47 años: las FOTOS inéditas de su juventud donde derrocha belleza natural

Angelina Jolie es, sin duda, una de las mujeres más aclamadas del mundo del espectáculo. Desde los inicios de su carrera, su talento y belleza la colocaron en lo más alto de Hollywood y la llevaron a formar parte de los proyectos más codiciados de la industria.

Nacida el 4 de junio de 1975, Angelina Jolie creció en una familia vinculada al mundo de la actuación. Tanto su padre, Jon Voight, como su madre, Macheline Bertrand, eran actores; mientras otros de sus familiares como hermanas y sobrinas se dedicaban a la música como cantantes y compositoras.

Angelina Jolie a los 16 años FOTO: Especial

Pese a estar en un ambiente artístico que la impulsaba a seguir sus sueños, la joven fue objeto de burlas y bromas constantes por su apariencia mientras se encontraba en la secundaria. "Los compañeros de Angelina se burlaban mucho de ella por su labios. Además le decían que tenía hombros anchos y piernas largas”, reveló Cis Rundl, una amiga de la madre de Jolie, al portal Radar Online.

La crítica constante hacia su apariencia generó fuertes inseguridades en la actriz, quien no solo desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria, también le produjo serios problemas en su salid mental.

Angelina Jolie: la etapa más oscura de su vida

Entre los factores que llevaron a la decadencia su salud mental estuvo la separación de sus padres en 1976. Tanto ella como sus hermanos vivieron con su madre tras el divorcio y abandonaron temporalmente California para ir a Nueva York.

En medio del caos personal, Angelina nunca dejó de lado su deseo de convertirse en actriz. Comenzó a participar en grupos de teatro, se inscribió en el Lee Strasberg Institute para formarse en las artes teatrales y más adelante salió a buscar el estrellato. Así, su primer gran producción tuvo lugar en 1982, cuando formó parte de "Lookin to Get Put", a la que le siguió "Cyborg 2".

Angelina Jolie fue víctima de un TCA durante su juventud FOTO: Especial

Sin embargo, las burlas sobre su delgadez, sus labios carnosos y otras de sus características físicas no la dejaron tranquila e impulsaron en ella el desarrollo de anorexia, insomnio y otras adicciones contra las que tuvo que luchar durante años de su vida.

En aquel entonces, la joven se encontraba en el momento más oscuro de su carrera. El excesivo consumo de drogas y la presión constante de su entorno propiciaron que entrara en relaciones tóxicas e incluso, según el portal E Online, intentara quitarse la vida.

Del suplicio al estrellato: ¿Cómo se recuperó Angelina Jolie?

Para salir del crudo agujero en el que se encontraba, la directora de cine decidió incursionar también en el modelaje, donde poco a poco comenzó a hacerse un nombre. Apareció en videos musicales como "Has anybody seen my baby" de los Rolling Stones y, tanto su rostro como su talento, comenzaron a colocarse en el gusto del público.

En cuanto a su carrera en Hollywood, esta comenzó como tal en la película "Hackers" de 1995 y poco después pasó a un tono más serio con "Cornelia Wallace". Sin embargo, las cintas que la llevaron al estrellato fueron"Girl, Interrupted", donde compartió créditos con Winona Raider, y "Tomb Raider".

La actriz se casó con Brad Pitt FOTO: Especial

Desde aquel momento, el éxito de Jolie llegó por montones y fue en una de las grandes producciones que realizo dónde conoció al que sería uno de los grandes amores de su vida: Brad Pitt, quien en ese momento se encontraba casado con Jennifer Aniston. Aunque actualmente ya no se encuentran juntos, durante su relación adoptaron seis hijos de diferentes nacionalidades.

Hoy en día, a sus 47 años, la actriz no solo ha logrado dejar atrás las duras experiencias de su pasado, también ha conseguido mantenerse vigente en el corazón de su público.

