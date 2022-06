Fernando del Solar de Venga la Alegría a Hoy, así fue su paso por los principales matutinos mexicanos

Este 30 de junio, los medios reportaron la muerte de Fernando del Solar, conocido conductor y actor argentino que triunfó en la televisión mexicana. El presentador trabajó en los programas más importantes de la pantalla chica en nuestro país, como los matutinos de "Venga la alegría" y "Hoy", demostrando que su talento era mucho más valioso que las rencillas entre las televisoras.

La cuenta oficial de Twitter de "Venga la Alegría" fue una de las que confirmó el fallecimiento de Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real del actor, quien por años padeció cáncer. Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas de la muerte, sin embargo, los medios y varios de sus excompañeros ya comenzaron a expresar sus condolencias para sus hijos Luciano y Paolo, así como para su esposa, Anna Ferro.

Fernando del Solar triunfó en Venga la Alegría

Aunque viajó de Buenos Aires, Argentina, a México, para comenzar su carrera como actor, tuvo más suerte como conductor de programas de Tv Azteca como "Sexos en guerra" y "La vida es una canción", gracias a su talento y carisma en 2006 se unió a "Venga la alegría", emisión matutina en el que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos, pues se mantuvo al frente hasta el 2012.

En dicho programa comenzó una relación con Ingrid Coronado, con la que tuvo a sus hijos Luciano y Paolo. En 2012, salió del matutino de la televisora del Ajusco, para atender sus problemas de salud, pues en ese año le detectaron cáncer. Tres años después, también se anunció el divorcio de la ex "Garibaldi", a quien posteriormente demandó para que le pagara una pensión vitalicia.

Fernando del Solar regresa a la televisión como conductor de Hoy

En marzo de 2018, regresó a la televisión, pero esta vez a la competencia, pues después de pertenecer varios años a Tv Azteca, se integró como talento de Televisa. Fernando del Solar fue convocado por Magda Rodríguez para estar al frente de "Hoy", junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sin embargo, su presencia sólo duró menos de un mes, por lo que se empezaron a especular malos tratos para el conductor.

“Simplemente ahí no fue, como cuando vas a una fiesta y no te gustó esa fiesta, te fuiste temprano, no me gustó y punto, hay otra fiesta al lado que seguramente está mejor”, indicó Del Solar, quien destacó que no se sintió cómodo en la emisión, que ya estaba muy bien complementada, por lo que después regresó a "Venga la Alegría".

