De espaldas, Belinda deja poco a la imaginación y paraliza la red

Belinda volvió a subirse a un escenario y deleitar con su gran repertorio de canciones a sus fans de la ciudad de Monterrey. La cantante participó de la Machaca Fest 2022 y su performance se volvió tendencia en Twitter.

Además de su talento, Belinda fue tema de conversación tras mostrarse algo mareada y expresar arriba del escenario su malestar. “Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten” indicó la ex pareja de Christian Nodal a su público.

Tras ello, Belinda brindó una breve entrevista telefónica al programa “Hoy” donde despejó las dudas de lo que realmente le ocurrió: “Si, es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor... vienes de un clima distinto más la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Pero bueno, no pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan”.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba como con esa preocupación y angustia de ‘quiero que todo salga bien’” amplió Belinda.

Belinda en el escenario del Machaca Fest. Fuente: Twitter

Por último, la ex de Nodal demostró una vez más toda su hermosura en el escenario con su atrevido outfit y sus fotos se viralizaron de manera inmediata en Twitter, volviéndola tendencia. Ella por su parte había compartido un video en su cuenta oficial de Instagram acompañado del siguiente mensaje de agradecimiento: “Gracias Monterrey! Me encantó estar aquí hoy, me llevo la mejor energía!! Los amo!!!”.