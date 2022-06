Querida actriz de "Una Familia de Diez" podría ser parte de la bioserie de Gloria Trevi

Una de las bioseries más esperadas es sin duda la de Gloria Trevi, la cual está bajo la producción de Carla Estrada y quien desde hace algunos meses anunció que se estaría haciendo casting para buscar a la niña, adolescente y adulta que dura vida a la cantante que hiciera famoso el tema “Dr. Psiquiatra” en sus tres etapas.

Y aunque ya se llevó a cabo este casting el cual fue en toda la República mexicana, aún no se ha revelado quiénes serán las afortunadas elegidas para dar vida a Gloria Trevi.

Actriz de “Familia de Diez” se suma al casting

Camila Rivas fue sorprendida al llegar a las instalaciones de Televisa y reveló que estaba a punto de entrar a un casting para ser parte de la bioserie de Gloria Trevi.

Rivas quien da vida a la inigualable “Victoria” en “Una Familia de Diez” pidió al público que le manden todas sus buenas vibras pues sería un sueño hecho realidad ser parte de la producción de Carla Estrada.

La actriz de “Una familia de Diez” compartió con Edén Dorantes que su casting constaría en una escena que la productora le mandó y aunque no reveló para qué personaje sería sí dejó claro que no es para personificar a Gloria Trevi.

“Es un poquito dentro del grupo de Gloria Trevi entonces va a estar muy increíble”, dijo Camila Rivas a Eden Dorantes

Cabe señalar que hasta la redacción de esta nota no se reveló si es que la actriz se quedó o no con el papel, por lo que más adelante sabremos sí formará parte o no de la bioserie de Gloria Trevi.

