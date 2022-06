Descubre el motivo por el que Shakira es vinculada con Chris Evans

Shakira, de 45 años atraviesa fuertes rumores de separación con su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, por haberlo encontrado con otra mujer. Esto ha derivado a que el futbolista abandone la casa que compartían para vivir en un piso en otra localidad española.

Shakira, acaba de estrenar un nuevo proyecto laboral. Se trata de su participación como jurado en el reality show "Dancing With Myself", para la cadena NBC. Junto con esto comenzó una gira por algunos países de Europa y asistió sola, cosa no menor, al reconocido festival de Cannes.

Shakira y Piqué habrian roto su relación.

Lo cierto es que por estas horas la colombiana Shakira está en la mira mediática debido a fuertes rumores de separación con Gerard Piqué, padre de Milan y Sasha, sus dos hijos. No es la primera vez que ellos enfrentan este tipo de situaciones y hasta el momento ninguno se ha referido al tema públicamente.

Los fans de Shakira están encendidos en las redes sociales y sacan conclusiones al respecto además de prestar atención a todos los detalles de la cantante. Una de las afirmaciones es que le letra de la canción 'Te felicito' que acaba de lanzar con Rauw Alejandro habla de acting que hace la pareja desde hace un tiempo.

Pero lo que encendió por completo las alarmas de los seguidores de la cantante es que ante la posibilidad de que Shakira esté soltera, el actor Chris Evans la comenzó a seguir en Instagram y para un mejor clima, ella reaccionó de la misma manera y ahora el protagonista del Capitán América le hizo unfollow. ¿Habrá algo más que el intercambio mediático?