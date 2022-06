Raúl Velasco: Así fue la dura infancia del polémico conductor de “Siempre en Domingo”

Raúl Velasco fue le presentador más importante de la televisión mexicana de la segunda mitad del siglo pasado debido a que se encargó de proyectar al estrellato las carreras de cientos de artistas nacionales y hasta internacionales en su icónico programa de “Siempre en Domingo”, sin embargo, casi no suele hablarse de su vida personal y en esta ocasión será de este punto del que hablaremos ya que te diremos cómo fue su dura infancia y su complicado camino para triunfar en el ambiente artístico.

El nombre completo del famoso y polémico conductor era Raúl Velasco Ramírez, nació el 24 de abril de 1933 en la ciudad de Celaya en el estado de Guanajuato donde pasó prácticamente toda su infancia y adolescencia.

Así lucía Raúl Velasco cuando apenas era un bebé. Foto: Especial

La infancia de Raúl Velasco fue un tanto complicada debido a que nació en el seno de una familia de escasos recursos y por ello tuvo que trabajar desde muy pequeño en el negocio familiar, una tienda de abarrotes llamada “La Violeta” donde prácticamente hacía de todo, además, también trabajaba en un rancho ordeñando vacas en un rancho para ganarse unos pesos extra y así poder ayudar a solventar los gastos de la familia.

En alguna entrevista que concedió Raúl Velasco, el conductor aseguró que la escuela no era su actividad favorita ya que no era muy buen estudiante, lo cual, solo le permitió culminar sus estudios de secundaria, además, también se sabe que sufría bullying ya que sus compañeros se burlaban de él llamándolo “El Violeto”, en alusión a la tienda de sus padres en la que trabajaba y otro sobrenombre que le pusieron era "El marinero", ya que su madre lo mandaba a la escuela con un simpático traje de marinerito.

Raúl Velasco no tuvo un camino sencillo para llegar a la fama. Foto: Especial

Una vez entrada la adolescencia, Raúl Velasco se ganó la vida realizando diferentes trabajos como mensajero, chofer y hasta operador de tractor, no obstante, su vida cambió cuando comenzó a trabajar en una revista local de deportes en su natal Celaya y tiempo después su deseo de superación lo llevaron a mudarse a la Ciudad de México para probar suerte, no obstante, su camino no fue tan fácil pues el conductor aseguró que su mayor obstáculo fue la soledad, lo cual, lo orilló a casarse con una mujer llamada Hortensia Ruiz con quien tuvo a sus tres primeros hijos.

Una vez que consiguió trabajo como periodista, Raúl Velasco se especializó en deportes y en temas relacionados con el cine y más tarde se metió de lleno al tema de los espectáculos. Según se cuenta, el presentador dio el salto a la televisión como actor, pero su talento para la conducción le fue abriendo nuevas puertas hasta que a finales de 1960 le dieron la oportunidad de estar el frente de “Siempre en Domingo”, el programa que le cambiaría la vida y que marcaría toda una época en la televisión mexicana.

Raúl Velasco llegó a ser el hombre más influyente de la televisión mexicana. Foto: Especial

Como se mencionó antes, “Siempre en Domingo” hizo que Raúl Velasco se convirtiera en el hombre más importante de la industria del espectáculo ya que él era quien decidía a qué artistas les daba proyección o no, sin embargo, esta posición de poder también lo hizo caracterizarse por la forma tan déspota que llegó a tratar a algunos artistas.

“Siempre en Domingo” salió de la transmisión de Televisa en 1998 luego de casi tres décadas al aire y esto se debió a un cambio de administración en la televisora y principalmente a los problemas de salud de Raúl Velasco, quien a partir de ese momento comenzó a experimentar diversas complicaciones que a la postre le provocaron la muerte en noviembre de 2006.

