Ninel Conde enfrenta denuncia por fraude, ¿podría llegar a la cárcel?

Ninel Conde se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a que una empresaria estadounidense denunció públicamente que “El Bombón Asesino” la defraudó al no cumplir con los conciertos que habían pactado para el pasado fin de semana en California, además, la acusó de haber planeado deliberadamente este supuesto boicot para que pudiera verse beneficiada económicamente, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva polémica de la bella actriz y cantante.

Lupita Madera es el nombre de la empresaria que denunció públicamente a Ninel Conde por no haber cumplido con dos conciertos que habían pactado para el pasado fin de semana y en su acusación señaló que “El Bombón Asesino” boicoteó los mencionados eventos debido a que horas antes de que se realizaran ofreció una presentación completamente gratis en el Festival del Pride de San Francisco, lo cual, ocasionó que no se vendieran boletos.

La empresaria señaló que le rogó a Ninel Conde que no se presentara de manera gratuita, pero la actriz ignoró sus peticiones y cantó sus éxitos para la comunidad LGBT+ californiana, posteriormente, Lupita Maderas, señaló que, al llegar el día de la presentación, la esposa de Larry Ramos sólo cantó tres canciones y se bajó el escenario acusando a la empresaria de no haberle pagado completo, lo cual reconoció y señaló que habían pactado que “no se le pagaría, si no llenaba”.

Pese a todos estos inconvenientes, la empresaria aseguró que Ninel Conde no se fue con las manos vacías pues se quedó con el anticipo que le habían dado, del cual no especificó la cantidad y en adición señaló que le entregaron nueve mil dólares el día que sería el evento y por ello, la acusó de estafadora ya que cree que la actriz de “Rebelde” y su equipo planearon todo de manera deliberada para poder obtener una ganancia sin mayor esfuerzo.

¿Ninel Conde podría ir a la cárcel?

De momento, la denuncia en contra de Ninel Conde únicamente se realizó a través de redes sociales, sin embargo, se desconoce si la empresaria Lupita Madera tiene pensado proceder de forma legal contra “El Bombón Asesino”, además, se sabe que no hubo un contrato formal de por medio para estos conciertos, los cuales, únicamente se pactaron a través de audios de WhatsApp, pues así lo señaló la propia empresaria, por lo que, por ahora, la también modelo de OnlyFans no tiene que responder ante la ley por estos hechos.

Ninel Conde no ha declarado sobre estas acusaciones que hay en su contra. Foto: IG: ninelconde

Hasta el momento, Ninel Conde no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto, sin embargo, se espera que sea en las siguientes horas o días cuando salga a dar su propia versión de lo ocurrido en su breve gira por tierras californianas donde también pasó momentos de terror por una supuesta balacera que generó pánico colectivo.

