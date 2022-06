Esty Quesada revela que su abuela la agredió sexualmente cuando era niña; tuvo pensamientos suicidas

Esty Quesada, mejor conocida como "Soy Una Pringada", habló por primera vez sobre los traumas de su infancia en los que no sólo reconoció un abandono por parte de su madre, sino también de las agresiones de su abuela, quien por más de 10 años abusó sexualmente de ella; dos de las razones que la llevaron a sumirse en una profunda depresión en la que sigue trabajando en la actualidad, pero que no la libró de querer suicidarse.

La youtuber española es una de las figuras públicas más importantes y también de las más polémicas, pues como ella misma afirmó en una reciente entrevista con El Mundo, "hago contenidos en Internet con un punto de disidencia para molestar" y para "provocar al sistema", algo que la ha llevado a convertirse en una persona fácil de odiar, aunque eso no supone ningún problema para ella. "Me encanta ser odiada. Eso es que estoy haciendo algo bien", contó Esty Quesada.

A pesar de ello y de sus polémicas declaraciones que la han puesto en la mira en más de una ocasión, por primera vez habló sobre su familia "muy desestructurada" en la que destaca una madre a la que afirmó odiar por el abandono emocional que le dejó cuando era niña y una abuela que abusó de ella, un fantasma con el que hasta la fecha tiene que lidiar.

"Fue de pequeña durante más de 10 años. Yo no me acordaba de esto porque tenía recuerdos bloqueados", confesó la joven.

La joven es youtuber, escritora, directora y actriz. (Foto: IG @soyunapringadalol)

En ese mismo sentido, "Soy Una Pringada" coincidió con las declaraciones de otras víctimas de abuso sexual, pues nunca se atrevió a hablar por miedo a que no le creyeran ni la apoyaran. "Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta", dijo al detallar que en su caso, los recuerdos sobre las agresiones surgieron cuando comenzó a ir a terapia.

"Cuando estás mejor esos recuerdos van saliendo poco a poco. No entiendes nada. A mí me salió en terapia porque tenía unos sueños muy raros. Me venían flashbacks de cosas y yo pensaba: 'Pero, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca. Tengo esquizofrenia'. Y era que los recuerdos bloqueados durante 23 años habían salido a la luz. Y es muy duro porque tienes que volver a bajar a los infiernos, pero la verdad te hará libre", agregó.

Depresión y pensamientos suicidas; YouTube salvó a Esty Quesada

Aunque esta no es la primera vez que la youtuber, directora, escritora y actriz española habla sobre sus problemas de depresión y pensamientos suicidas, recordó que grabar videos para YouTube fue una de las razones por las que decidió mantenerse con vida, así como por algunas amistades importantes.

"Me quería suicidar y pensé: '¿Qué puedo hacer para quitarme la idea suicida de la cabeza durante 20 minutos al día?'. Yo consumía mucho YouTube y empecé a grabar vídeos hasta ahora. No pretendía nada", explicó.

"Me quería matar", dijo Esty Quesada. (Foto: IG @soyunapringadalol)

Por supuesto, lo anterior no siempre fue así, pues antes de incursionar en el mundo del Internet vivía "una vida bastante chunga" en la que los pensamientos suicidadas estuvieron más que presentes. A pregunta directa sobre su vida antes de las redes sociales, Esty Quesada recordó que inició a los 22 años, pero hasta entonces todo era "horrible".

"Era una vida horrible, llena de desgracias. Me quería matar. No recuerdo un día en mi vida en el que no tuviese una profunda depresión. Ahora también, pero mucho menos. Tenía amigos e iba viviendo día a día y pensaba: 'Vale, hoy no me mato'. Pero una vida bastante chunga", destacó.

Es por ello que recordó la importancia que las autoridades trabajen en pro de la salud mental y apoyen a los jóvenes con psicólogos gratuitos: "Lo único que nos han puesto a la gente que nos queremos matar que somos muchísimos es un teléfono. ¿Crees que vas a solucionar algo con un teléfono? El otro día leí que uno de cada cinco jóvenes ha tenido ideas de suicidio. Y digo yo: ¿No será que al sistema le interesa que no haya psicólogos en la Seguridad Social y que la salud mental sea un lujo?".

"Pregunto: ¿No será que nos quieren con la cabeza gacha sin que hagamos nada más que trabajar y consumir? No es que no haya medios. Creo que el sistema y el Gobierno no quiere poner psicólogos gratuitos porque ir al psicólogo y hacer terapia significa cuestionarte las cosas y eso puede dar lugar a una revolución. No interesa", concluyó.

