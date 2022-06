Dulce revela que Yrma Lydya le confesó que ella no era esposa de Jesús "N": "No estaban casados"

El pasado jueves 23 de junio la cantante de música regional Yrma Lydya fue presuntamente asesinada por su esposo mientras cenaban en un restaurante de lujo, ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México; la joven de 21 años ya no salió con vida del lugar y el presunto responsable, Jesús "N", de 79 años fue detenido cuando intentaba huir.

A casi una semana de estos hechos que cimbraron el mundo del espectáculo, la cantante Dulce, con quien Yrma Lydya formaba parte del "Show GranDiosas", entre otras grandes artistas, dio algunas declaraciones en donde habló acerca del vínculo que mantuvo con su excompañera y dio su opinión sobre la relación que mantenía la joven con su esposo, el abogado Jesus "N".

Fue durante una entrevista que concedió a la revista "TV Notas", en donde Dulce aseguró que la propia Yrma Lydya le confesó que en realidad Jesús "N" y ella no estaban casados: "Ella me dijo que no era su esposa, que no estaban casados. Que él la presentaba de esa manera porque era una forma de protegerla de los depredadores", declaró Dulce.

"Nunca me imaginé que no la volvería a ver": Dulce

Dulce aseguró a la publicación que las veces que la vio, antes de su muerte, la veía feliz, aunque no terminaba de comprender esa gran diferencia de edad entre Yrma Lydya y Jesús "N"; "De entrada era raro que ella, a sus 22 años, estuviera con él, de 79", confesó la cantante. "Creo que ella tenía que disfrutar su etapa, con gente de su edad", compartió a "TV Notas."

Dulce destacó que nunca notó actitudes extrañas en Jesús "N", y relató que el abogado le dijo en alguna ocasión; "Quiero ayudarla (a Yrma) a que haga una carrera bonita, quiero que logre sus sueños y quiero ayudarla en todo", contó la cantante.

En una grabación, que la revista compartió en sus redes sociales, Dulce también hablo acerca de cómo llegó Yrma a incorporarse al "Show GranDiosas" y la manera en que se ganó su aprecio y admiración:

"Yrma llegó a GranDiosas invitada por el productor Hugo Mejuto; estuvo varias veces en la gira, era una muchachita agradable, seria, siempre con una sonrisa. Llegaba arreglada, esperaba su turno, cantaba y se iba. La vi como diez días antes de todo esto, en mi casa. Nunca me imaginé que no la volvería a ver. Cuando me mandaron la nota dije: 'No puede ser'", concluyó Dulce.

