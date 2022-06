Michelle Salas da cátedra de moda en el vestido más top para el verano | FOTOS

Michelle Salas causó furor en las redes sociales luego de compartir una serie de fotos en sus cuentas de Instagram y Facebook en las que se dejó ver con el vestido más top para el verano con el que dio cátedra de moda y se confirmó como una auténtica fashionista.

La hija Luis Miguel y Stephanie Salas, que celebró el pasado 13 de junio su cumpleaños 33, cada día sorprende con sus modernos y sofisticados atuendos, pues además de ser una influencer, es una exitosa modelo, que ha posado para reconocidas marcas internacionales.

Michelle y el vestido más top para el verano

Fue la noche de este lunes cuando Michelle publicó en sus cuentas oficiales una serie de instantáneas en las que se dejó ver luciendo un vestido cut out en tono claro, estilo que los expertos en moda indican es uno de los favoritos del verano, por sus zonas descubiertas en la parte de la cintura.

La guapa modelo impone moda con sus atuendos. Foto: IG @michellesalasb

"Not your regular cowgirl" (No es tu vaquera habitual), escribió Salas para acompañar las imágenes, en referencia a la combinación que hizo de la coqueta pieza con un sombre de estilo vaquero, match perfecto para su atuendo con el que también presumió su esbelta figura.

"Perfecta", "Hermosa", "maravilloso" y "Bendiciones hermosa", son sólo algunos de los mensajes que sus fanáticos le dejaron en Instagram, plataforma en la que tiene 1.8 millones de seguidores, confirmando así que la admiran por ser muy bella, pero también por su sofisticada forma de vestir.

Michelle, que es modelo y ha colaborado con una gran cantidad de reconocidas firmas de moda, se volvió a coronar como fashionista, pues definitivamente cautivo con su vestido perfecto para el verano, que combinó con sandalias de tacón con tiras y pedrería y un bolso de cuentas.

Michelle deslumbra con su belleza y estilo. Foto: IG @michellesalasb

"What you think you become. What you feel you attract. What you imagine, you create. Rise & shine" (En lo que piensas te conviertes. Lo que sientes lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. Aumentando el brillo), fue la frase con la que publicó otra imagen en la que también dejó ver su juvenil y moderno look.

La hija de Luis Miguel, de 33 años, que viajó a México para celebrar su cumpleaños y aprovechó para visitar a su bisabuela, Silvia Pinal, se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues recordemos que su abuela es Sylvia Pasquel y su tía Alejandra Guzmán.

