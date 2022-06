Celia Lora: Esta es la impresionante cifra que gana la exuberante modelo en OnlyFans

Celia Lora es uno de esos personajes que por su brutal personalidad termina haciendo que la amen o la odien. Durante la pandemia por el Covid-19 se incrementó su popularidad, pues se dedicó a apoyar a los pequeños empresarios que necesitaban difusión de sus productos y ella los recomendó sin ningún problema. Sin embargo, esto le valió tanta exposición que la supo trasladar a su cuenta de OnlyFans, donde es una de las más solicitadas.

La hija del líder del grupo El Tri, Alejandro Lora, no se ha quedado con los brazos cruzados ya que cuenta con un canal de YouTube donde hace entrevistas muy a su manera y prácticamente sin censura en los temas, además de tener una página en Internet. No obstante, parece que donde mejor le va es en el sitio de contenido exclusivo y personalizado.

Es natural que le vaya bien a Celia Lora debido a que en sus plataformas sociales como Instagram publica fotografías donde modela bikinis, lencería y en ocasiones ha aparecido en paños menores logrando enloquecer a sus más de 10 millones de usuarios, quienes sin duda se quedan con ganas de más y pagan gustosos su suscripción en OnlyFans.

Celia Lora es una de las modelos más famosas de México (Foto: Instagram @celi_lora)

¿Cuánto gana Celia Lora en OnlyFans?

De acuerdo con la información que aparece en la cuenta de Celia Lora en OnlyFans cobra 16.25 dólares por 30 días (estaba en 25 dólares) y los tres meses en 52.50 dólares. En este caso tiene rebajadas las suscripciones por tiempo limitado: "Disfruta de mi contenido exclusivo y sin censura. Te dejo el 50% de descuento para que te animes, no te arrepentirás. Ademas podrás obtener una tan$% mía".

Celia Lora ganó popularidad durante la pandemia (Foto: Instagram @celi_lora)

De acuerdo con De10.mx la playmate tiene una cuenta de cerca de 20 mil suscriptores lo cual da un total aproximado de 325 mil dólares mensuales, cerca de 6 millones y medio de pesos. A ésta cifra hay que restarle el 20 por ciento que OnlyFans cobra, lo cual dejaría en su monedero aproximadamente 5 millones de pesos.

Como es de esperarse esto no es una constante, pues dependerá del número de personas que se suscriban. Sin embargo, le da la razón a Karely Ruiz cuando reveló que se llevó una gran sorpresa al revisar una de sus tantas ganancias al mes; una de las más altas fue de 700 mil pesos. No obstante esto contrasta un poco con las declaraciones de Dulce Soltero, quien a pesar de ser otra de las grandes figuras de la plataforma aseguró que no se gana tanto como se piensa.

