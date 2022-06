"Quería quitarme la vida": Sugey Ábrego confiesa que quiso suicidarse

Derivado de su proceso de divorcio, las deudas y el hecho de procesar todos los abusos que vivió a manos de su exesposo, Sugey Ábrego comenzó a hundirse en la depresión, al grado de que llegó a pensar en quitarse la vida.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante la bella conductora señaló que, además de haberla dejado embaucada con una deuda millonaria, su exesposo, Enrique Durán, vació sus cuentas, lo cual le trajo una fuerte crisis económica, al grado de que llegó el momento en el que ni siquiera tenía dinero para transportarse a su trabajo.

Pero este pensamiento que taladraba su mente no solo se quedó en una idea, sino que en una ocasión, Sugey Ábrego estuvo a punto de quitarse la vida.

Así, en la esquina de una cornisa de su hogar, Sugey Ábrego estuvo a nada de suicidarse, pero fue entonces que una empleada de servicio doméstico la sujetó de su ropa, impidiendo así que cumpliera su objetivo.

"Yo vivo en un cuarto piso, en una terraza y yo me acuerdo que la última vez que se fue Enrique de la casa, él me dijo que ya iba a hacer su negocio en China y yo le dije que teníamos que ver los acuerdos económicos a los que se iba a comprometer. A mí me cayó el 20 hasta la semana, dije 'creo que me abandonaron' y estuve muchos días llorando y de ese momento solo recuerdo que estaba en la cornisa y nada más recuerdo que Juanita me jaló del suéter", recordó Sugey Ábrego al tiempo que se le quebraba la voz.