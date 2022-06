Paty Manterola paraliza la red con ajustado vestido negro a sus 50 años | VIDEO

Paty Manterola se llevó decenas de halagos en redes sociales debido a que derrochó belleza y sensualidad con un revelador vestido negro con el que presumió la espectacular figura que sigue conservando a sus 50 años, además, también dio muestra de su gran sentido del humor, el cual, pido confirmar por qué es que una de las mujeres más queridas de toda la farándula en México.

Como se mencionó antes, además de derrochar belleza, la ex integrante de Garibaldi también dio muestra de su gran sentido del humor y esto se debió a que en un reel de Instagram utilizó un audio con el que demostró que no hay un segundo de su vida en el que no deje de lucir hermosa.

“Unos días como perra empoderada y otros como perra atropellada, pero siempre perra” es la frase que se escucha en el audio que utilizó Paty Manterola, quien para hacer este video primero apareció utilizando un vestido negro que tenía diversas particularidades entre las que destacan que era sumamente corto y que tenía una abertura en uno de sus costados, por lo que pudo presumir sus torneadas piernas, además, dicha prenda tenía un pronunciado escote con el que pudo presumir todos sus encantos.

Para complementar su outfit, la también actriz utilizó un par de zapatillas negras de aguja que le aportaron un toque extra de sensualidad a su imagen. Cabe mencionar que, en otro momento del video, Paty Manterola apareció sin maquillaje y con un outfit deportivo, sin embargo, ni esto pudo opacar su belleza y se llevó cientos de halagos por parte de sus más de 1.3 millones de seguidores.

“Bellísima”, “Simplemente espectacular”, “Qué cuerpazo”, “Tan linda como siempre” y “Como los buenos vinos” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la publicación de la actriz, la cual, en pocos minutos alcanzó cerca de 8 mil likes.

Patricia Manterola sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer. IG: patriciamanterola

Cabe mencionar que Paty Manterola también aprovechó este video para manifestar su apoyo a la comunidad LGBT+ ya que además de poner un corazón con la bandera de la mencionada comunidad, también les dedicó un mensaje: “We are all one! Happy pride”, escribió la actriz y cantante, quien también fue reconocida por apoyar esta causa.

