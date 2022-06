Sugey Ábrego fue víctima de intentos de feminicidio: "No voy a soportar si me dicen que estás muerta"

A pesar de que es considerada una de las mujeres más sensuales del medio artístico, la historia personal de Sugey Ábrego no ha sido nada sencilla, pues antes de pasar por un complejo proceso de divorcio, tuvo que enfrentarse a un tóxico matrimonio que la hizo temer por su vida en más de una ocasión.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Sugey Ábrego habló acerca su tórrido romance con Enrique Durán, quien desde que comenzaron a salir demostró que tenía un problema con la bebida, sin embargo, luego de que este se internara en un centro para atender su adicción por el alcohol, la guapa actriz terminó dándole una segunda oportunidad.

Así terminaron casándose y aunque vivieron tres años muy felices, al hacer un ejercicio retrospectivo Sugey Ábrego descubrió que si eran felices era por todas las comodidades que ella podía propiciar para ambos.

"Fueron tres años super padres, digo tres años porque 'vámonos de viaje' y cada fin de semana, pero yo no me daba cuenta que nos íbamos en la camioneta de Sugey, con el chofer de Sugey", contó la también conductora al periodista de espectáculos.

Sugey Ábrego estuvo cerca de ser asesinada por su exesposo

Hubo una ocasión en la que después de asistir a varios eventos en Acapulco, Enrique Durán nuevamente se excedió con las copas y al retornar a su hotel con Sugey Ábrego, casi la asesina al tratarla de aventar por la puerta del copiloto de la camioneta que era de ella y que él se empeñó en conducir a pesar de su condición:

"Es un tramo como de 15 minutos... En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera... Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas", expuso Sugey Ábrego mientras quebraba en llanto.

Afortunadamente, en aquella ocasión, ella no resultó lesionada, sin embargo al querer confrontar a su marido al día siguiente, él aseguró que no recordaba nada, lo cual dejó perpleja a la actriz, quien angustiada por su vida, no quiso contarle lo sucedido a sus padres.

Sugey Ábrego tuvo que tomar terapia para superar todo lo que vivió con su exesposo

Esto detonó una separación de seis meses entre la pareja que finalmente retomó la relación, hasta que nuevamente sucedió otro intento de feminicidio a manos de su esposo, esta vez, nuevamente regresando de un evento de Puebla.

"Volvió a hacer lo mismo, esa vez sí puse el celular, me acuerdo que mi mamá estaba del otro lado, porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, (Enrique Durán) me insultaba, me zangoloteaba en el coche", reveló Sugey Ábrego.

Sin embargo, nuevamente lograron llegar a un motel, donde la bella actriz se quedó dormida en el baño de su habitación hablando con su mamá, quien envuelta en llanto le pidió que se divorciara porque no iba a soportar si un día le decían que su hija estaba muerta.

Esto fue lo que hizo que Sugey Ábrego se diera cuenta del infierno en el que vivía, logrando que tomara la decisión de empezar con su proceso de divorcio.

