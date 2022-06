Sugey Ábrego confiesa que los celos extremos la hacían agredir a su hermano

Sugey Ábrego es una de las mujeres más sensuales del medio artístico, quien comenzó a posicionarse como tal a raíz de que fuera 'La Chica del Clima' en un popular programa, el cual, sin saberlo, sería el parteaguas de su carrera. Sin embargo, muchos años antes de saltar a la fama, la bella conductora llegó a ser un verdadero dolor de cabeza para su hermano.

De hecho, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Sugey Ábrego confesó que le costó mucho aceptar el nacimiento de su hermano, ya que comenzó a desarrollar unos celos que incluso la llevaron a hacerle maldades a su hermanito cinco años menor.

El pequeño Francisco llegó a informar a sus padres de lo que el ahora sex symbol le hacía, sin embargo, a sus padres les costaba trabajo creer que su niñita le hiciera tales groserías.

Aunque, en 'El Minuto que Cambio mi Destino', la propia Sugey Ábrego admitió que incluso llegó a aventar a su hermano de las escaleras con el fin de deshacerse de él.

"Sí le di varios empujones a mi hermano, lo digo ahorita sonriendo porque obviamente en su momento le pedí disculpas y todo (...) Mis papás nunca le creyeron a mi hermanito, porque mi hermanito chiquito decía 'ella me empujó' y mi mamá decía 'no, no puede ser' y yo '¡Claro que no, no digas mentiras!'", reveló Sugey Ábrego.