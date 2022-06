La vez que Karely Ruiz "quemó" a Kevin Roldán con capturas de pantalla: "Siento que me agarró coraje"

Si bien Karely Ruiz cuenta desde hace años con miles de seguidores en sus redes sociales, la modelo ha alcanzado mucha mayor fama y reconocimiento mediático a partir que se diera a conocer su cercanía con el actor Andrés García, así como por haber abierto su cuenta en OnlyFans, famosa plataforma de venta de contenido para adultos.

Ahora Karely Ruiz goza de un más popularidad y se ha convertido en el sueño de muchos; incluso cabe recordar que uno de los usuarios de Instagram que intentó conquistarla en algún momento fue el cantante colombiano Kevin Roldán, pero el cortejo virtual no tuvo un buen final para ambos, y fue la propia regiomontana quien reveló la razón.

Durante una entrevista en el podcast "Rayos X", la modelo confesó que "lo quemó" al subir capturas del cantante, por lo cual "siento que me agarró cierto coraje y me bloqueó”, declaró durante la entrevista, en la cual también habló sobre su nueva faceta como modelo en OnlyFans.

Karely Ruiz no se arrepiente de ninguna de sus fotos

Al inicio de la entrevista Karely Ruiz fue cuestionada acerca de si hay alguna foto de la que se arrepiente de haber publicado, la influencer respondió que no: “No, ninguna. Si la subes es por algo, quieres que la vean”. Momento en el que la modelo, originaria de Monterrey, Nuevo León, recordó la polémica que tuvo hace un tiempo con el cantante colombiano Kevin Roldán:

“Tuve un problema antes con un famoso. Lo quemé y la neta sí me arrepiento porque qué necesidad, pero estaba chiquilla," relató. Y aunque decidió no mencionar su nombre, se supo a quién se refería debido a que el programa dio a conocer su identidad.

“Un cantante que prefiero no decir nombre, pero se hizo viral allí en Monterrey. Un cantante de Colombia”, una situación que, de acuerdo con su confesión, acabó mal: “Lo quemé, subí capturas de él. Le hicieron una entrevista diciéndole: ‘¿La conoces?’, y él: ‘La verdad no sé quién es’, y nos tirábamos rollo por Instagram”, relató.

Karely Ruiz recordó que a partir de entonces Roldán se distanció y la terminó bloqueando: “Y yo subí las capturas de la conversación donde me tiraba la onda, puse el número de su representante y le empezaron a hablar. Siento que me agarró cierto coraje y me bloqueó”. Finalmente aseguró que en aquel entonces "estaba chiquita, siento que me vi mal. Ahorita ya no lo haría”.

SIGUE LEYENDO:

¡Milagro! Karely Ruiz logra que hombre en muletas camine bien; así fue el momento

Karely Ruiz exhibe a Fofo Márquez por no pagar una cuenta de 60 mil pesos en un antro: VIDEO

Celia Lora y Karely Ruiz revelan nueva FOTO en bikini frente al mar