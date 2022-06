A la orilla del mar, la esposa de Marco Antonio Solís sacudió el fin de semana

Marco Antonio Solís no sólo es reconocido por sus éxitos musicales y su larga carrera como solista y como líder de ‘Los Bukis’, también lo es por tener una familia unida, la cual disfruta cada vez que tiene tiempo. En las últimas horas, quien se encargó de elevar la temperatura y se llevó todas las miradas fue Cristy Solís, esposa del cantante de 62 años. A la orilla del mar, lució sus atributos y su figura.

El ganador de cinco premios Grammy Latino anunció hace unos meses que realizará su primera gira por Europa en lo que será el ‘Que Ganas de Verte World Tour’. Luego de lo que fueron las exitosas presentaciones con ‘Los Bukis’ tras 25 años en Estados Unidos, Marco Antonio Solís iniciará su recorrido por el continente el 1 de julio en Milán, para presentarse después con todos sus éxitos en Londres, Barcelona, Madrid para culminar en París.

El Buki es uno de los cantantes más exitosos. Fuente archivo

Por otro lado, el Buki no solo disfruta de su carrera musical o empresarial, sino también de su familia. El intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ tiene tres hijas, Beatriz Solís con Beatriz Adriana y luego del matrimonio con Cristy Solís nacieron Alison y Marla Solís. A diferencia del Puma Rodríguez, quien no se lleva bien con todas sus hijas, el compositor ha logrado mantener a toda su familia bastante unida.

Cristy Solís, esposa de Marco Antonio Solís. Fuente Instagram @cristy_solis

Cristy Solís tiene 52 años y se encarga de lucir su increíble figura a través de sus redes sociales, donde tiene más de 290 mil seguidores. El último posteo de la esposa de Marco Antonio Solís se la puede ver disfrutando del mar desde la Costa Amalfitana, que se encuentra ubicada en el sur de la península Sorrentina de Italia.

La esposa de Marco Antonio Solís elevó la temperatura desde el mar. Fuente Instagram @cristy_solis

El look que lució Cristy Solís es un vestido playero de color negro y pegado al cuerpo, lo que hizo resaltar más la silueta perfecta. A esto, lo acompañó con gafas de sol y también una gorra blanca. El posteo que lo acompaño con el mensaje: “Agradecer. Por lo que sí, por lo que no. Por el amor, por la vida” tuvo miles de likes y comentarios.