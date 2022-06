Adamari López conquista las redes con jumpsuit de escote pronunciado | FOTO

Adamari López no para de sorprender a sus seguidores con sus atuendos, pues cada vez se muestra más atrevida, como hace unos días, cuando lució un jumpsuit de escote pronunciado, con el que conquistó no sólo el importante evento al que asistió, sino también las redes sociales, pues en su cuenta de Instagram consiguió miles de "me gusta" y cientos de comentarios halagadores por parte de sus fans.

La actriz de telenovelas no podría estar en un mejor momento, pues después de que el año pasado estuvo en medio de la polémica debido a su separación con Toni Costa, actualmente es considerada para los más importantes eventos, pues gracias a su labor como conductora llegó a los premios Tu Música Urbano 2022, en los cuales se robó las miradas con cada uno de sus looks, como el vestido corto de plumas y transparencias en tono lila.

Adamari López se luce en la alfombra roja Foto:@adamarilopez

Adamari López enciende la red con su escote pronunciado

La originaria de Puerto Rico no sólo presumió la silueta que ha logrado tras bajar más de 15 kilos, sino que también optó por otro atuendo con el que confirmó que es toda una fashionista. La conductora de "Hoy Día" eligió para el evento un jumpsuit de escote pronunciado, con el que dejó en evidencia que ha trabajado duro para definir su cuerpo tras perder peso, pues muestra unos brazos y abdomen bien definidos.

"Aquí el blin blin cuenta. Les gustó el outfit de anoche en @premiostumusicaurbano", escribió en la descripción de la publicación de Instagram Adamari, quien dio cátedra de estilo en un jumpsuit color verde aqua con brillos, escote en "V" y pantalón ancho, algo que le favoreció para alargar su figura y definió su silueta al remarcar la zona de su cintura.

Adamari López sorprende con escote pronunciado Foto:@adamarilopez

En esta premiación, Adamari López volvió a demostrar porque es un ícono de la moda para las mujeres maduras que como ella quienes lucir atrevidas sin perder el estilo; asimismo dejó claro que es una de las dignas representantes de "Los 50 más bellos 2022" de la revista People en Español, lista que encabezó con otras personalidades como Eugenio Derbez, Yailin "la más viral", Christian Nodal y Eduis Caz, por mencionar algunos.

López trabajó desde muy joven, pero se dio a conocer con telenovelas juveniles como "Amigas y Rivales" junto a Ludwika Peleta. Ahora ha enamorado al publico al ser la conductora del matutino de Telemundo en donde ha mostrado su radical cambio de imagen y en el que presume sus mejores looks, siendo los vestidos entallados los que más gustan.

SIGUE LEYENDO:

Adamari López: con gigante jardín y costosos muebles, así es la lujosa mansión de la conductora | VIDEOS