Lis Vega cierra su OnlyFans, pero comparte "FOTOS en lencería que desafían la censura de Instagram

La sensual actriz, modelo y bailarina cubana, Lis Vega, es una de las figuras del espectáculo que más jugó le ha sacado a la plataforma de contenido erótico OnlyFans, sin embargo, tal como lo anunció hace unas semanas, dejó de hacer contenido para la plataforma y ahora está enfocada en sus proyectos de baile, no sin antes dejar un par de "regalos" a sus fans.

Vega de 44 años de edad, nacida en la isla de Cuba e hija de Lázaro Vega y Martha Elena Gálvez, suele compartir en sus redes sociales y en plataformas de contenido exclusivo como Only Fans, fotografías y videos muy bien hechos, que muestran su hermosa figura la cual ha ido en constante cambio desde que llegó a nuestro país siendo una jovencita muy hermosa y a la que siempre se le comparó como la rival natural de otra vedette exuberante, Niurka Marcos.

Aprovechando su belleza y el contoneo de cadera que ha sido su sello de garantía desde que llegó a México, la cubana decidió abrir su cuenta de OnlyFans para mejorar sus finanzas en plena pandemia y no le iba nada mal, cobraba por suscripción 20 dólares (unos 400 pesos mexicanos por mes), que le redituaron unos 11 mil dólares en su primer mes.

Lis ha destacado como generadora de contenido erótico exclusivo para su propio beneficio, tomando en cuenta su impresionante figura física misma que no ha perdido desde que era una joven e iniciaba en el mundo de la actuación y el baile, actividad que le encanta y en la que es toda una experta.

Vega es una afamada actriz y bailarina cubana (Foto: Instagram

lisvegaoficial)

Sin embargo, luego de algunos problemas con distintos usuarios que le pedían contenido que ya raya en material pornográfico, la actriz decidió dar de baja su perfil y enfocarse en sus propios proyectos tanto en el baile, como en la actuación y en su faceta de empresaria.

“Sí, cerré mi cuenta de OnlyFans, porque ya se habían pasado de la raya con peticiones que solo podían hacer actrices porn#”$%”, comentó en entrevista.

A seguir trabajando

Incluso la cubana dijo que se creó un personaje ficticio para poder subir su material y no sentirse incómoda, pero con el paso del tiempo sus propios suscriptores pedían más y los dividendos fueron yendo a la baja, entonces ya no le pareció redituable y decidió dar un paso de lado, no sin antes ofrecer un par de “regalos” generosos para sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Vega ha destacado como modelo para Playboy, como atleta (poco brillante) en el Exatlón en su primera temporada, en la casa de Big Brother, como protagonista de Aventurera a lado de Carmen Salinas y en decenas de proyectos tanto en cine, teatro como en televisión y recientemente como productora de sus propios proyectos.

la cubana desafió a Instagram con sus fotos (Foto: Instagram

lisvegaoficial)

SEGUIR LEYENDO:

Lis Vega: 5 looks de leggins modernos y perfectos para lucirse en el gimnasio | FOTOS

De espaldas, Lis Vega presume jeans blancos y roba suspiros | FOTO

De frente, Lis Vega voló la red con un ajustado body