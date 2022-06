La nueva película de acción en HBO Max que te hará pensar en el valor de la amistad y la familia |TRÁILER

Si eres de las personas que ama las películas dentro del género thriller, drama y acción y estás buscando una recomendación de película que te haga pensar en hechos bélicos y las consecuencias, la cinta que te recomendamos a continuación podría cumplir estas expectativas, ya que incluso usuarios aseguran que se trata de una producción que es de las mejores del catálogo en HBO Max.

Se trata de la cinta Ghostbusters: Afterlife, o en español como Ghostbusters: El legado, misma que se encuentra dentro del género comedia y sobrenatural, misma que tuvo estreno en 2021 bajo la dirección y guion de Jason Reitman y Gil Kenan, como parte de la secuela directa de Los cazafantasmas de 1984.

Qué ver en HBO Max

Esta producción fue producida por Bron Creative (participando en la producción de la película Joker), en conjunto con Ghost Corps, Right of Way Films, The Montecito Picture Company, Brillstein Entertainment Partners con el patrocinio de Columbia Pictures bajo distribución de Sony Pictures Entertainment.

Ghostbusters: Afterlife, sigue la historia treinta y siete años después del “cruce de rayos protónicos de Manhattan en el 84”, donde el fundador de Los Cazafantasma, Egon Spengler se alejó y vivió en Summerville en Oklahoma, donde él sospechaba sobre las operaciones mineras a los alrededores, donde logró capturar una entidad espectral dentro de una de las minas con el objetivo de usarlo para atraer a un fantasma más grande y posteriormente llevarlo a su granja donde le ha puesto una trampa.

¿De qué trata Ghostbusters: Afterlife?

Sin embargo, ninguno de sus planes sale como él pensaba, muriendo entonces de un fulminante infarto; pero esto cambia cuando la hija de Egon y sus dos hijos llamados Trevor y Phoebe son desalojados de su casa, por lo que recurren a vivir en casa del ex líder de Los Cazafantasmas.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica que llegó al amplio catálogo de HBO Max, específicamente el pasado 15 de junio, ya que se ha convertido en una de las favoritas del fandom:

