La hija de Ricardo Arjona voló la red con una increíble sesión de fotos

Adria Arjona es la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y a diferencia de su padre, decidió hacer su carrera en el mundo de la actuación. La actriz de 30 años se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y así lo hizo a través de su última sesión de fotos donde sacudió la red y se terminó llevando todas las miradas.

Desde hace algunos años, Arjona inició su carrera en Hollywood y en el último tiempo, se la ha podido ver promocionando sus películas y series, tanto en Netflix como en Universo Marvel. La puertorriqueña fue convocada para la remake del clásico del cine ‘El padre de la novia’ donde comparte elenco junto a Diego Boneta. Además, participará de la miniserie ‘Andor’ perteneciente a Disney + y también en ‘Irma Vep’.

Adria Arjona y la producción de fotos para la revista Vogue. Fuente Instagram @adriaarjona

Con respecto a la relación que tiene con su padre, el exitoso cantante Ricardo Arjona, la actriz dijo: “Me siento orgullosa de mi apellido y también de mi padre. Nunca me ha pesado y sé que la música y la actuación son dos cosas diferentes, aunque me hubiera gustado que me apoyara en mis inicios”. Adria Arjona nació en Puerto Rico y pese a criarse en CDMX, a los 12 años se mudó a Miami y seis años más tarde a Nueva York para dar inicio a sus estudios como actriz.

En sus redes sociales, donde supera los 800 mil seguidores, Adria Arjona compartió la sesión de fotos que realizó para la revista Vogue, donde demostró además porque es una de las mujeres más lindas de todas. A las imágenes compartidas en Instagram, las acompañó con un video que demuestran el detrás de escena de la producción.

Para la sesión de fotos de la revista Vogue, la hija de Ricardo Arjona comentó que le gustan las cosas simples de la vida como pasar el tiempo con su familia, sus amigos. En otra de las cosas que confesó Adria, fue que busca eliminar los estereotipos de Hollywood y poder imponer su impronta no solo como actriz sino como mujer.