La ex de Marc Anthony presume su silueta perfecta y se roba todas las miradas

Shannon de Lima es una de las mujeres más bellas del mundo, de eso no caben dudas. Lo que hace en redes sociales es solo confirmarlo. En Instagram sus seguidores esperan que suba algún contenido para halagarla y hacerle saber que es codiciada a lo ancho y largo del Globo.

Shannon de Lima, que fuera la esposa durante tres años (2014 al 2017) del cantante Marc Anthony, está viviendo un momento personal que roza lo perfecto. En todo ámbito, la venezolana de 33 años deja claro que irradia luz y buenas energías. En lo amoroso, el nuevo hombre con quien se la ha relacionado es el actor Alejandro Speitzer.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram.

El ex esposo de Sha de Lima, por su parte tampoco lo pasa nada mal y en plena gira, ya tiene planes de boda con su nueva novia, la paraguaya Nadia Ferreira, muy cuestionada por otra de las ex esposas del Marc Anhony, como lo es Jennifer López, por motivos que no ve a la ex reina de belleza en su país, como una mujer acorde y capacitada para ser madrastra de los dos hijos que JLo y el cantante tienen en común.

Recientemente, Shannon de Lima dejo claro lo bella que es y en su cuenta de Instagram se robó todas las miradas. Con dos fotografías que la tienen vestida con una remera corta de color negro, la rubia demostró que sabe posar frente a las cámaras.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram.

Además de la mini remera, Shannon de Lima eligió un jean azul con estampados y unos lentes oscuros de sol, que le resultaron, y muy merecidos más de 6 mil likes en las primeras horas desde que la publicación fue viral en la red social de la camarita.