Sugey Ábrego eleva la temperatura en entallado look deportivo y presume su flexibilidad | VIDEO

Sugey Ábrego se unió a un divertido reto en TikTok, y presumió su flexibilidad enfundada en un entallado look deportivo negro con el que elevó la temperatura y enamoró a sus miles de fanáticos en la popular plataforma de videos, en la que cada día suma más "me gusta".

Actualmente, la actriz y conductora ya ha logrado sumar más de 294 mil seguidores en la red social, misma plataforma en la que ha conseguido 2.6 millones de "likes" con sus coquetos clips, en los que sus fans la pueden ver relajada, divertida y sobre todo provocativa.

Sugey Ábrego se luce en entallado look deportivo

Sugey se ha vuelto muy activa en TikTok, pues la popular plataforma le da la oportunidad de mostrarse sensual, en otra faceta, además de presumir los mejores atuendos, como lo hizo recientemente al dejarse ver en un enterizo ajustado en tono negro, look perfecto para demostrar que no olvida sus inicios como bailarina, pues se lució con su elasticidad.

Sugey presumió su flexibilidad y robó miradas con su look. Foto: TK @sugeyabregotv1

En el clip que Ábrego, de 43 años, compartió con sus fans en la popular red social china, se le puede ver luciendo un atuendo sport en tela de licra, pieza que destaca por su escote pronunciado y tener la espalda descubierta, look perfecto para unirse a un reto de flexibilidad.

"#flexible #challenge cuando me interrumpen y me da un ataque de risa con @fcojaviercabrego. Lo haré mejor!! #brothers #tiktok #foryou", fue la frase y los hashtags con los que Sugey acompañó el video que ha generado casi 30 mil reproducciones y más de 2 mil 500 "me gusta", en el que aparece junto a su hermano menor de nombre Francisco Javier.

La originaria de Veracruz, inició su carrera en el 2003 con participaciones en la serie "Mujer, casos de la vida real", de Silvia Pinal, y en las telenovelas "Piel de otoño" y "Clase 406". Hoy se consolida como una de las famosas más guapas y sensuales, lo que demuestra en cada una de sus publicaciones en Instagram y TikTok.

MIRA EL VIDEO: