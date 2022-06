Los Pericos están abiertos a nuevos ritmos: 'El reggaetón es la voz del futuro'

Los Pericos tienen 36 años de carrera y han sido testigos de nuevas corrientes musicales, las que han reconocido y aplaudido, especialmente ahora que el urbano encabeza las listas de popularidad en gran parte del mundo, ya que saben que esto no es otra cosa más que expresiones de las nuevas generaciones hablando de lo que les gusta decir y hacer.

“Creo que tanto el reggaeton como todos los géneros urbanos que hay hoy en día son la voz del futuro, de los jóvenes que vienen y me parece genial. Es como toda esa cultura que vivimos nosotros cuando teníamos esa edad. Además, es algo fuerte y viene bastante puro, no es que alguien impusiera esos ritmos, son géneros auténticos que nacen de la voz de los chicos que transmiten su vida, entonces me encanta eso”, comentó Ariel "Topo" Raiman, el baterista del grupo.