Descubre los famosos pretendientes de Karely Ruíz, la reina de OnlyFans

Karely Ruíz sigue rompiendo el mundo del internet. La bella influencer tiene una larga lista de pretendientes para hacerse con el rol de novio de la chica del momento. Este listado va desde actores legendarios hasta nuevos valores del espectáculo.

Las curvas de infarto de Karely Ruíz no han pasado desapercibidas para nada y es que en este 2022 se volvió la influencer del momento con un éxito abrumador que se traduce en ganancias millonarias gracias a su cuenta de Only Fans en la que cuenta con miles de suscriptores, por lo que no es un secreto que tenga miles de pretendientes

Karely Ruiz posando. Fuente: Instagram.

Uno de los hombres que desean a Karely Ruiz es el experimentado actor Andrés García, que ha asegurando que quería que fuera su novia pues, lo hacía sentir como en sus mejores años en donde era uno de los galanes más cotizados del cine y televisión. Aunque la diferencia de edades (se sacan 59 años) nunca fue un impedimento para su amor, pero la verdad detrás de todo ese coqueteo es que Don Andrés García no quería ser uno más de los pretendientes en la vida de la influencer.

El también influcencer Fofo Márquez se confesó como uno de los fans más fervientes de Karely Ruiz. Recientemente se filtraron fotos y videos donde se puede ver a Fofo y Karely en pleno beso ante la mirada de los demás asistentes al antro en el que se encontraron. Pese a que las imágenes hablan por sí solas, Márquez negó ser el novio de la dama de 22 años quién aseguró que se encuentra soltera y disfrutando del gran momento que atraviesa su carrera como creadora de contenido.

Karely Ruiz es una de las mujeres más codiciadas del mundo.

Por último está el caso de Sargento Rap como otro de los que no se pierde las publicaciones de la guapa Karely Ruiz, por lo que comenta sus fotos muy seguidas y deja ver qué siente atracción por la influencer. Pese a las muestras de interés que tiene el cantante en la joven, ella no parece tener interés en él, por lo que cuando coinciden suelen bromear sobre la situación que sea uno de sus pretendientes.