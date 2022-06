“A mí no me humillas”, querida conductora de “Hoy” se lanza contra Andrea Legarreta: VIDEO

Andrea Legarreta es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la televisión en México, sin embargo, su belleza parece que ha incomodado a algunas de sus compañeras de emisión ya que, a través de redes sociales, otra de las conductoras estelares del matutino se lanzó contra la esposa de Erik Rubín y aseguró que no se dejaría humillar por su belleza, por lo que a continuación te contamos todo lo que pasó entre estas hermosas presentadoras.

Uno de los principales atractivos físicos que han caracterizado a Andrea Legarreta a lo largo de su carrera son sus largas y abundantes pestañas, las cuales, se han convertido en la envidia de muchas decenas de mujeres y fue gracias a esta cualidad física que una de sus compañeras de emisión aprovechó el poder de sus redes sociales para poder dejar en claro que ella también tiene con qué defenderse.

Fue a través de una historia de Instagram donde Galilea Montijo utilizó un filtro que le permitía lucir unas enormes pestañas y aseguró que la mamá de Mía y Nina Rubín no la humillaría por sus espectaculares pestañas, sin embargo, todo esto solo se trató de un juego que dejó en evidencia la buena convivencia que hay entre los conductores del exitoso matutino de Televisa.

“A mí Legarreta no me va a humillar con mis pestañas”, señaló la tapatía, quien dejó sorprendida a la también actriz cuando vio en la pantalla sus enormes pestañas y solo pudo cuestionar a su compañera si eran o no naturales y enseguida Galilea Montijo le respondió que sí y que las había conseguido gracias a que, al igual que ella, utilizaba “su gel y sus vitaminas para pestañas”, por lo que ambas se mostraron divertidas y terminaron el video riendo a carcajadas.

¿Andrea Legarreta prepara festejo?

El próximo 12 de julio, Andrea Legarreta estará celebrando su cumpleaños número 51 y hasta el momento, se desconocen cuáles son los planes que tiene programados para el festejo, sin embargo, se ha especulado que podría ausentarse algunos días de “Hoy” para celebrar sus cumpleaños con un viaje en familia como ha ocurrido en ocasiones anteriores, sin embargo, también existe la posibilidad de que pase su cumpleaños trabajando, pero se espera que sea en los siguientes días cuando de algunos detalles de sus planes.

Andrea Legarreta está a pocas semanas de cumplir 51 años de edad. Foto: Especial

Como se mencionó antes, Andrea Legarreta es el principal referente de “Hoy”, programa de Televisa en el que ha estado al frente en dos diferentes etapas por más veinte años en los que se ha convertido en una de las conductoras más queridas de toda la historia de la televisión mexicana.

