Yahir niega haber tenido sus "queveres" con Toñita | VIDEO

“La Academia 20 años” sigue siendo fuente de fuertes polémicas tanto fuera como dentro del escenario alejado de los alumnos, esta vez fue el supuesto romance que Toñita dijo haber tenido con Yahir durante dos años, mismo que el actual conductor del reality show negó.

En entrevista para el programa “De primera mano”, Toñita reveló que tuvo una relación casual con Yahir durante un tiempo cuando él tenía 23 años y ella 22, aunque no lo dieron a conocer confesó haberlo pasado muy bien y que le gustó estar con él.

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”, detalló Toñita.

Yahir niega romance con Toñita. Foto: Instagram @tonitamusic1

La exparticipante de "La Academia" señaló que en aquel momento Yahir estaba buscando "más alegría" y ella quería algo serio, aunque no formalizaron su relación aseguró que sí tuvieron algo que ver: "Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita".

Yahir niega romance

En medio de la polémica por su desempeño como conductor de “La Academia”, Yahir fue cuestionado sobre el supuesto romance que tuvo con Toñita tras su participación en el reality show, mismo que aceptó la cantante pese a que en redes sociales fue tachada de “mentirosa”.

“No, sí lo dijeron pero (…) la Toña y yo siempre nos hemos llevado pesado y siempre me agasaja pero no, para nada”, dijo Yahir en un encuentro con los medios retomado por el programa “Chisme no like”.

Dejó ver que se trataba de un juego con su excompañera de escena, quien se sumó a las críticas que ha recibido Yahir por su faceta como conductor del reality show que impulsó su carrera, algo por lo que también se puso en contacto con su amiga.

“Ya me dijo: Negra, ¿qué pasó? Ya me estoy preparando. Estoy tomando clases de conducción (…) Tenía de dos, tomar las críticas… y te molesten o que te prepares y mejores como sabes hacerlo, porque sabes que eres un fregón”, dijo Toñita.

