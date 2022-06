Danna Paola revela que espera con "ilusión" su cumpleaños 27, ¿qué planea para celebrarlo?

Danna Paola es una de las celebridades más buscadas en redes sociales, ya sea por su talento, su belleza o su estilo. En esta ocasión se volvió tendencia luego de publicar en su cuenta oficial de Twitter que está muy ilusionada con su cumpleaños 27, el cual será el próximo 23 de junio.

La autora de "Oye Pablo" y "Mala Fama" es la reina de las redes sociales, principalmente Instagram, pues tiene más de 31 millones de seguidores y es que siempre causa furor con lo que sube, pues siempre luce espectacular. Todos saben que a Danna Paola le gusta cambiar de estilo constantemente; en los últimos años ha experimentado con su cabello, pues tiene que estar constantemente en las tendencias de la moda, por lo que semana a semana se le ve con colores nuevos en el cabello y también atuendos muy especiales; esas son algunas de las razones por las que suma tantos seguidores, pues algunos se inspiran al verla para hacer nuevos outfits.

Siempre luce espectacular. Foto: Instagram.

¿Qué tiene preparado para su cumpleaños?

Sus fans también se entusiasmaron con las palabras de la intérprete, pues creen que dará alguna sorpresa, como un disco nuevo, una canción o un video. Sin embargo, sólo queda esperar para saber por qué a la guapa Danna Paola le entusiasma tanto su cumpleaños.

Foto: Twitter/@@dannapaola

También se mete en polémicas

Recientemente, en un video titulado "El bolso de", Danna dio a conocer qué no puede faltar dentro de este accesorio y al final confesó que no le gusta usar efectivo, sobre todo el cambio. “No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, aparte que huelen muy feo, ya saben que yo no puedo con los olores, no sé, no me gusta”. Los internautas le escribieron que su opinión fue un tanto clasista.

