Sugey Ábrego estuvo a punto de quitarse la vida por este fuerte motivo

Pese a sus 43 años de edad, Sugey Ábrego sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México, sin embargo, su camino hacia el éxito no ha sido para nada sencillo debido a que ha tenido que atravesar una gran cantidad de dificultades tanto profesionales como personales que la han orillado a considerar quitarse la vida, por lo que en esta ocasión te contamos lo que reveló la actriz.

Estas declaraciones de la ex “chica del clima” comenzaron a circular en redes sociales como parte de un pequeño adelanto del programa llamado “El minuto que cambió mi destino”, el cual es conducido por el siempre polémico periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Sugey Ábrego logró darle un nuevo impulso a su carrera. Foto: Especial

En dichos avances del programa, Sugey Ábrego señaló que su belleza la ha hecho más vulnerable a ser víctima de acoso dentro de la industria del espectáculo, sin embargo, dejó ver que es una mujer de armas tomar ya que recordó cómo es que respondió a una agresión de un productor.

“Me tocó un casting con un productor, de repente se para se levanta y me dice ‘pero muéstrame cómo le harías de villana y no sé qué’ y me planta un beso y le di una patada entre sus piernas”, recordó Sugey Ábrego.

En otro momento de la charla con Gustavo Adolfo Infante, la ex conductora de “Matutino Express” también recordó cómo fue el momento en el que le ofrecieron ser la portada de una revista para caballeros con la cual se convirtió en un sex symbol y señaló que ese fue “el minuto que cambió su destino”.

“Sufrí una fuerte depresión”

A llegar al plano de su vida sentimental, Sugey Ábrego habló de su matrimonio con Enrique Durán, relación que terminó en muy malos términos, ya que hubo agresiones, incluso, la actriz señaló que llegó a temer por su vida y que hasta en una ocasión tuvo que llamarle a su mamá porque pensó que moriría y con dicha llamada al menos quedaría evidencia de quién habría sido el responsable de su posible deceso.

Para finalizar el adelanto, Sugey Ábrego señaló que su divorcio y todos los problemas que hubo alrededor la dejaron sumida en una fuerte depresión, en la cual, llegó a considerar quitarse la vida, sin embargo, los detalles serán revelados en el próximo capítulo de “El minuto que cambió mi destino”, el cual será transmitido el siguiente sábado 25 de junio.

Cabe mencionar que Sugey Ábrego también contará en esta entrevista cuál fue el detonante que la llevó a retomar su lugar como un sex symbol dentro de la farándula en México.

