Sin miedo a la ciencia ficción, llega “El Refugio”, una serie escrita por el creador de “Caso 63”

En México la ciencia ficción era un género que reinaba en los años 60 con las cintas de El Santo y Blue Demon, sin embargo, la tecnología provocó que éste fuera decayendo a lo largo de los años, pero no ha desaparecido y aunque son pocas las producciones que se hacen en el cine, hay series que están entrando a este género, como “El Refugio”.

Esta es una historia escrita por el guionista Julio Rojas, quien obtuvo reconocimiento internacional en la cuarentena por el podcast “Caso 63” y ahora llega a StarzPlay con esta trama protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón y Zuria Vega con la que esperan mostrar que en Latinoamérica también se puede entrar al género y hacer cosas de calidad.

“Hay varias razones por las cuales este tipo de género no se hace con tanta frecuencia en este lado de América, y una de ellas tiene que ver con ciertos miedos a lo desconocido. A no tener la capacidad de hacerlo bien y la verdad es fascinante ser parte de este proyecto que pone a la ciencia ficción dentro del menú de opciones que tenemos como espectadores”, afirmó el actor.

Guerra considera que el hacer producciones como ésta, alimenta también la industria y la imaginación de los creadores, porque si bien hay una línea delgada entre la ciencia ficción, el terror y la comedia, pide al público abrir su mente para ver un proyecto con mucha manufactura nacional y estar dispuesto a verlo con la misma euforia que se recibe un producto internacional.

“Estamos acostumbrados a ver las cosas habladas en inglés, no nos imaginamos en nuestro idioma y eso también es algo importante, hay que validar nuestra cultura, porque además ya ni siquiera en el resto del mundo, es en el propio Hollywood donde se está demostrando que no no se necesita hablar en inglés para lograr el objetivo”, resaltó, logrando el éxito de la película coreana, “Parásitos”, en 2020.