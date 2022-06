Curvy Zelma en bikini: FOTOS con las que presume su belleza y demuestra que lo sexy no tiene talla

Curvy Zelma es una de las influencers y actrices más queridas en el medio del espectáculo que ha cautivado al público con su talento y belleza ante las cámaras; además, se ha convertido en un referente de moda con atuendos que lograron inspirar a sus seguidores para las vacaciones de verano.

Zelma Cherem, como es el nombre de pila de la modelo, encontró su pasión en la farándula desde muy corta edad y fue por este motivo que decidió estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Pronto descubriría su talento en la música y fue así como obtuvo un lugar en el reality show “Buscando a la nueva banda Timbiriche”.

Curvy Zelma con bikini blanco. Foto: Instagram @curvyzelma

Tras su salida del reality show, la también modelo se enfocó en el teatro musical y gracias a su talento llegaron nuevas oportunidades en la televisión. Ha participado en exitosos proyectos como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”, que impulsaron su carrera y le dieron mayor visibilidad.

Debutó como conductora en el programa “Locas por el futbol”, sin embargo, ha mostrado su talento antes las cámaras en otros programas como “Venga la Alegría”. Además, ha brillado en reality shows como “Survivor México” y “Este es mi estilo”, en éste último obtuvo el triunfo en la segunda temporada.

Bikini strapless para un bronceado perfecto. Foto: Instagram @curvyzelma

Curvy Zelma responde a críticas

Aunque la actriz goza de gran fama y popularidad, no ha evitado ser víctima de body shaming en redes sociales al posar con elegantes bikinis y prendas ajustadas que dibujan a la perfección su impactante figura.

Fans han señalado que Curvy Zelma ganó peso rápidamente, pero ella aprovechó la situación y su fama para comenzar su propio negocio de fajas y convertirse en una gran empresaria. Mostrando su talento para dejar fuera las críticas y hacer de esto una oportunidad para llegar a más personas.

Traje de baño de colores de Curvy Zelma. Foto: Instagram @curvyzelma

“Aquellas personas que critican el cuerpo de alguien más, en vez de estarnos criticando, preocúpense por ustedes. Mi cuerpo no es dominio popular, no es para tu interés, no es para tu valoración, ni mucho menos para tu aceptación, mi cuerpo es mi cuerpo. Si a ti no te gusta, no lo veas. Respeta a las personas, tú atacarás de manera fácil, pero habemos gente que sufrimos muchos por eso. Entonces piensa antes de hablar”, escribió la modelo en sus redes sociales.

Bikini con corte corazón. Foto: Instagram @curvyzelma

