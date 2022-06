"Mujer Casos de la Vida Real" de Silvia Pinal y la TÉTRICA lección para que creas en las confesiones de tus hijos

"Mujer Casos de la Vida Real" fue un programa lanzado a finales de los 80´s y Silvia Pinal era la encargada de presentar las problemáticas que sufrían las familias mexicanas de bajos y altos recursos económicos. En muchas ocasiones se trataba de temas tabú que no se querían hablar por miedo a la desintegración familiar, por lo violento que llegaban a ser o por atacar intereses públicos o privados.

La primicia de muchos de los episodios de "Mujer Caso de la Vida Real" de Silvia Pinal era mostrar lo degradada que está la sociedad. Al final de cada capítulo, Silvia Pinal daba consejos y compartía líneas de apoyo, pero si comparamos las historias contadas, hace más de 30 años que nació el programa, la cruda realidad sigue igual o peor.

Episodio “Niña Mujer” o “Niña Madre” de "Mujer Casos de la Vida Real"

Es capítulo muestra a una familia de campo, el papá, un jornalero dedicado a trabajar la tierra, la mamá, encargada de los quehaceres del hogar, el abuelo, un señor “cariñoso” y que al parecer se le debe respeto por su avanzada edad, y Laura, una pequeña inocente que ayuda a su madre en las tareas de la casa y que busca refugio en sus muñecas ante el acoso del abuelo.

“Niña Mujer” comienza con la postal familiar a la hora de la comida, juntos en la mesa los hombres trabajadores esperando que los atienda, a un lado la mujer apurada por servir la comida y contrariada por no administrar bien su tiempo, y la pequeña Laura, distanciada del abuelo.

El acoso del abuelo a la niña Laura comienza con supuestas muestras de cariño frente a los padres, esto como método para que no duden de las intenciones puras del señor. Pero en realidad son un mensaje que la pequeña entiende a su corta edad y trata de evitar. En muchos casos los padres no ven una bandera roja en este comportamiento por considerar que es un familiar y por lo mismo no los podría dañar.

Una de las escenas más fuertes es cuando el abuelo irrumpe en la habitación y con la mano cubre la boca de Laura, amenazando al oído que si habla la acusara con sus padres, otro método bien definido y usado por acosadores para controlar a su víctima.

Pasan unos días y Laura confiesa a su papá y mamá que era constantemente abusada sexualmente por el abuelo y como es de esperarse no le creen, el padre la golpea y la revictimiza y para sumar al dolor de la pequeña llega el abuelo y la obligan a pedir disculpas entre lágrimas y un llanto desgarrador.

La violación de la menor sigue por parte del familiar y el cambio de personalidad y compartamiento de la niña se nota más. La mamá la encara y ataca por no ayudarla en los quehaceres, pero empieza a dudar y preocuparse por su hija. Mientras el abuelo en tono soberbio y burlón sigue con sus fechorías hasta que un día la menor vomita y comienza a sentirse mal. La madre la lleva al médico para revisión y análisis.

La niña resultó embarazada por el abuso del abuelo

De regreso a casa, la madre cuenta a su marido lo que pasó y ahora si cree que el abuelo es culpable. En busca de justicia sale con machete en mano a encarar a su padre, lo encuentra y con pocas palabras en medio lo ataca y le corta estómago. Cae muerto en un camino de terracería.

El papá de Laura es aprehendido y recluido en prisión por matar a su padre mientras que la familia queda destruida y a la espera de un bebé. Con la imagen de la pequeña Laura cargando a su hijo finaliza el episodio.

SIGUE LEYENDO:

Abuelo abusa se su nieta, queda embarazada y mamá se opone a que aborte