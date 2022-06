Karely Ruiz: Estos son TODOS los TATUAJES que tiene la súper estrella de OnlyFans | FOTOS

La fama de Karely Ruiz comenzó a incrementarse de manera considerable en redes sociales desde el pasado mes de abril cuando fue señalada de haber sido la culpable de haber mandado al hospital a Andrés García pues lo habría alterado con su extraordinaria belleza y a partir de ese momento, el interés por conocer más a fondo sobre la vida personal de la modelo de OnlyFans ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes entre sus fans es saber cuántos tatuajes tiene, por lo que en esta nota te diremos este y otros datos que posiblemente no sabías acerca de la también influencer.

Karely Ruiz, joven de 21 años originaria de Monterrey, Nuevo León, ha logrado abrirse paso dentro de la industria de la farándula gracias a su extraordinaria belleza física pues desde hace varios años debutó como modelo en OnlyFans y más tarde comenzó a participar en distintos programas de la televisión local de su estado natal donde inició como edecán para poco a poco ir tomando mayor relevancia hasta alcanzar cierta fama.

Con el paso de los años, Karely Ruiz ha ido transformando su cuerpo pues no es un secreto que se ha sometido a diferentes cirugías estéticas, no obstante, este no fue la única modificación que se hizo pues se sabe que tiene diferentes tatuajes y perforaciones.

De momento, se desconoce con exactitud cuántos tatuajes es que tiene Karely Ruiz, sin embargo, algunos de los más visibles suman por lo menos ocho los cuales tiene distribuidos en diferentes zonas de su cuerpo, especialmente en sus piernas y brazos.

El tatuaje más visible de Karely Ruiz es una rosa que fue plasmada en la zona cercana a una de sus clavículas y muy cercano a él, en la parte central de su cuello, tiene un par de gráficos que parecen ser letras, sin embargo, se desconoce cuál es su significado.

En uno de sus brazos, Karely Ruiz tiene tatuado un cráneo con algunas llamas y debajo de él tiene algunas grecas hechas con la técnica de puntillismo, además, también tiene una frase que no se distingue muy bien, en los nudillos de su mano también tiene un peculiar diseño de líneas que forman una especie de rombo.

En su otro brazo, Karely Ruiz tiene tatuado una especie de dragón, el cual, todavía está en proceso, además tiene un pequeño escorpión y más abajo tiene una especie de “pulsera” donde tiene escrita una frase, la cual tampoco se puede apreciar muy bien.

En la zona central de su pecho, Karely Ruiz tiene plasmada una serpiente y a lo largo de su espina dorsal, también tiene un tatuaje, el cual es una frase, para finalizar, la súper modelo de OnlyFans también tiene otra frase en una de sus piernas. Cabe mencionar que la también influencer de forma recurrente utiliza tatuajes temporales, lo cual, ha dejado ver que tiene la intención de seguir poniéndole tinta a su cuerpo.

En cuanto a perforaciones únicamente tiene un piercing en su nariz, sin embargo, también se ha mostrado interesada en hacerse otras modificaciones de esta índole.

SIGUE LEYENDO:

¿Quieres que Karely Ruiz te saque de trabajar y te mantenga? Estos son los requisitos que debes cumplir

Karely Ruiz HUMILLA a Papi Kunno; le manda fuerte mensaje: "¿Te quieres colgar de mi fama?"