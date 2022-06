De frente, Camila Sodi eleva la temperatura con sus curvas

Camila Sodi cumplió hace unas semanas 36 años y se encuentra más radiante que nunca. La hija de Ernestina Sodi compartió a través de su cuenta de Instagram varios detalles del festejó que disfrutó en compañía de amigos y compañeros de trabajo.

“Pre cumpleaños filmando rodeada de gente hermosa” fue el alegre mensaje que compartió la sobrina de Thalía junto varios contenidos multimedia del día previo al festejo de cumpleaños.

Hace unas horas, Camila Sodi volvió a demostrar toda su hermosura en las redes sociales. La ex esposa de Diego Luna compartió varias fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. La morocha lució un elegante vestido de terciopelo de color negro. La morocha complementó su look aretes medianos, accesorios, su cabello suelto y un delicado make up.

Camila Sodi posando. Fuente: Instagram Camila Sodi

“Ba Ba Boom El video que me dirigió @soyronava y vestida por @jukajukajuka” fue el simple y promocional texto que eligió Sodi de pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Camila Sodi posando. Fuente: Instagram Camila Sodi

Esta mencionada publicación de Camila cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los cuarenta mil corazones en tan solo horas. “Dulce sensible apasionada un alma perfecta pero no todos pueden verla....ni tocarla porque es inalcanzable....quien no sabe amar bien no sabrán que es sentirla. No es para cualquiera. Eres demasiado mujer”, “Exelente video te felicito mucho Camila Sodi eres una exelente actriz” y “s bellísimo el videoclip y la canción. No la conocía a esta canción. Impresionantemente bella Diosa Tibetana de los 7 Mars como siempre. Besos desde Mendoza, Argentina Cami ” fueron algunos de los mensajes que recibió la oriunda de Ciudad de México.